Por qué recomiendan bajarse del auto cuando se carga combustible

Llegar a una estación de servicio, apagar el motor y cargar combustible parece una maniobra completamente rutinaria. Sin embargo, durante esos pocos minutos existen determinadas precauciones de seguridad que buscan reducir la posibilidad de incendios o accidentes.

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Una de ellas genera una pregunta habitual: ¿por qué en algunas estaciones piden que los ocupantes se bajen del auto? En Argentina, la respuesta depende principalmente del combustible utilizado.

Cuando se carga GNC, los ocupantes deben descender del vehículo. En cambio, para un auto convencional que carga nafta o gasoil no existe una obligación general de que todas las personas tengan que bajarse.

Por qué hay que bajarse del auto al cargar GNC

Las reglas son especialmente estrictas con el Gas Natural Comprimido.

El organismo regulador establece que, antes de comenzar la carga, el conductor debe detener el motor, apagar las luces y hacer descender a todos los ocupantes.

La razón es preventiva.

El GNC se almacena dentro del vehículo a muy alta presión. Aunque los sistemas, cilindros y estaciones cuentan con diferentes dispositivos de seguridad, hacer descender a las personas disminuye su exposición ante una eventual pérdida, rotura o incidente durante el abastecimiento.

Por eso, la carga no debería comenzar mientras todavía haya personas dentro del vehículo.

Qué pasa con la nafta y el gasoil

La situación es diferente cuando se cargan combustibles líquidos.

En un auto convencional no es obligatorio que todos los pasajeros bajen para cargar nafta o gasoil.

Sí es fundamental que el motor permanezca apagado durante todo el abastecimiento.

La normativa argentina establece además una situación particular: si el vehículo posee la boca de carga del tanque dentro de la cabina de pasajeros o del conductor, sus ocupantes deben descender antes de comenzar.

El problema de la electricidad estática

Existe además otra recomendación de seguridad que suele generar confusión.

Organizaciones especializadas aconsejan que, si una persona baja del vehículo para cargar combustible, no vuelva a ingresar mientras continúa el abastecimiento.

El motivo es la electricidad estática.

El roce de la ropa con el asiento puede producir una pequeña acumulación de carga eléctrica. Al regresar posteriormente hasta el pico del surtidor, esa electricidad podría descargarse en forma de chispa.

Los incidentes de este tipo son muy poco frecuentes, pero los vapores de nafta son inflamables y, bajo determinadas condiciones, una chispa puede provocar una llamarada.

Por eso se recomienda permanecer fuera del auto una vez iniciada la carga.

Si por algún motivo fue necesario volver a entrar, organismos especializados aconsejan tocar primero una superficie metálica del vehículo alejada de la boca del tanque antes de manipular nuevamente el surtidor.

Qué otras precauciones hay que tomar

También hay reglas básicas que nunca deberían pasarse por alto.

No se debe fumar ni acercar llamas al sector de carga. El motor tiene que estar detenido y hay que evitar cualquier derrame de combustible.

Si ocurre una pérdida importante, el vehículo no debería arrancarse hasta que el sector haya sido asegurado.

En definitiva, bajarse del auto no responde exactamente a la misma regla en todas las cargas.

Con GNC, en Argentina, todos los ocupantes deben descender. Con nafta o gasoil, en cambio, la principal recomendación es apagar el motor y evitar entrar y salir del habitáculo durante el abastecimiento, especialmente si uno mismo está manipulando el surtidor.

Son medidas sencillas para reducir riesgos durante una operación cotidiana que involucra combustibles altamente inflamables o almacenados a elevada presión.