Quién fue el último piloto que murió en la Fórmula 1 y cómo la categoría consiguió mejorar tanto la seguridad

El 5 de octubre de 2014, bajo una intensa lluvia, Jules Bianchi perdió el control de su Marussia durante el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka.

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El francés salió de pista y chocó contra un vehículo de recuperación que estaba retirando el auto accidentado de Adrian Sutil.

Las lesiones cerebrales fueron gravísimas.

Bianchi permaneció en coma durante más de nueve meses y finalmente murió el 17 de julio de 2015, con apenas 25 años.

Desde entonces, ningún piloto volvió a morir como consecuencia de un accidente ocurrido durante una carrera del Mundial de Fórmula 1.

El accidente que cambió los procedimientos

La tragedia provocó una investigación profunda de la FIA.

Una de las principales consecuencias fue la introducción en 2015 del Virtual Safety Car, conocido como VSC.

Este sistema obliga a todos los pilotos a reducir considerablemente la velocidad mediante un tiempo mínimo establecido cuando existe una situación peligrosa en pista, sin necesidad de que ingrese inmediatamente el Safety Car.

También se revisaron procedimientos relacionados con vehículos de recuperación y accidentes bajo condiciones meteorológicas adversas.

Pero la mejora de seguridad de la F1 había comenzado mucho antes.

De Senna al HANS y el Halo

Las muertes de Roland Ratzenberger y Ayrton Senna durante el fin de semana de Imola 1994 marcaron otro punto decisivo.

Desde entonces se endurecieron los crash tests, aumentó la protección lateral de los autos, mejoraron los circuitos y evolucionaron enormemente las estructuras de supervivencia.

En 1999 comenzaron a utilizarse sistemas destinados a evitar que las ruedas se desprendieran completamente durante un accidente.

En 2003 se volvió obligatorio el HANS, dispositivo que limita los movimientos violentos de cabeza y cuello en un impacto.

Otro cambio revolucionario llegó en 2018: el Halo.

La estructura de titanio ubicada alrededor de la cabeza del piloto fue inicialmente muy cuestionada por su apariencia, pero después demostró su importancia en accidentes como los protagonizados por Charles Leclerc, Romain Grosjean y Lewis Hamilton.

La seguridad también mejoró mediante cascos más resistentes, ropa antiflama, barreras capaces de absorber energía, células de supervivencia de fibra de carbono y sistemas médicos cada vez más rápidos.

Los pilotos incluso utilizan guantes biométricos capaces de transmitir información sobre su estado físico después de un accidente.

Y la evolución continúa.

Los reglamentos de 2026 reforzaron nuevamente las estructuras contra impactos frontales y laterales y aumentaron la resistencia del arco antivuelco.

Todo esto no significa que la Fórmula 1 sea completamente segura. Un monoplaza puede superar ampliamente los 300 km/h y ningún sistema puede eliminar totalmente el riesgo.

Sin embargo, la diferencia respecto de décadas anteriores es enorme.

La muerte de Jules Bianchi sigue siendo una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de la categoría, pero también dejó un legado concreto: nuevas reglas, procedimientos y tecnologías destinados a evitar que un accidente similar vuelva a tener consecuencias fatales.