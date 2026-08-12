Nafta, gasoil o GNC: cuáles son las diferencias y qué tipo de auto conviene más

A la hora de comprar un auto, una de las decisiones más importantes pasa por elegir qué tipo de combustible utilizará. En Argentina, las alternativas más comunes siguen siendo la nafta, el gasoil y el Gas Natural Comprimido (GNC), tres sistemas que ofrecen comportamientos diferentes y que pueden resultar más o menos convenientes dependiendo del uso cotidiano.

Los vehículos nafteros son los más extendidos entre los autos particulares. Su principal ventaja está en la suavidad de funcionamiento, una mecánica generalmente más simple y un costo de mantenimiento que suele ser más accesible frente a un diésel moderno. Además, los motores nafteros alcanzan mayores revoluciones y suelen entregar una respuesta más progresiva, algo especialmente valorado en el tránsito urbano.

Como contrapartida, normalmente consumen más combustible que un motor diésel equivalente. Por eso, para alguien que realiza muchos kilómetros por ruta o autopista todos los meses, el gasto acumulado puede ser mayor.

El gasoil, en cambio, se destaca por la eficiencia. Los motores diésel ofrecen un consumo más bajo y una elevada entrega de torque desde bajas revoluciones, una característica especialmente útil en pick-ups, utilitarios, SUV grandes y vehículos destinados a realizar largos recorridos.

Además, un diésel puede ofrecer una autonomía considerablemente mayor con un mismo tanque. Sin embargo, la tecnología actual también hizo que estos motores sean más complejos. Sistemas de inyección de alta presión, turbocompresores, filtros de partículas y otros componentes pueden elevar considerablemente los costos de reparación si no se realiza el mantenimiento correspondiente.

Por este motivo, utilizar un diésel únicamente para recorridos urbanos muy cortos puede no ser la mejor opción. Su mayor ventaja aparece cuando el vehículo realiza muchos kilómetros de manera frecuente. El tercer sistema es el GNC, muy utilizado en Argentina como alternativa para reducir el costo por kilómetro. En la mayoría de los casos se trata de vehículos originalmente nafteros a los que se les instala un equipo que permite utilizar gas y conservar la posibilidad de funcionar con nafta.

Su principal virtud es económica: para quienes recorren grandes distancias diariamente, especialmente taxis, remises, vehículos de aplicaciones o personas que utilizan el auto intensivamente, el ahorro acumulado puede justificar rápidamente el costo de instalación.

No obstante, el GNC también presenta algunas desventajas. El tubo ocupa espacio en el baúl, agrega peso al vehículo y puede reducir levemente las prestaciones del motor. Además, requiere controles periódicos específicos y una instalación realizada por talleres habilitados para garantizar su seguridad.

Entonces, ¿Cuál es mejor? No existe una respuesta única. Para un conductor que utiliza el vehículo principalmente en ciudad y realiza un kilometraje moderado, la nafta suele ser la alternativa más equilibrada. Para quienes recorren muchos kilómetros por ruta, necesitan autonomía o utilizan vehículos pesados, el diésel puede ofrecer una mayor eficiencia. El GNC, por su parte, aparece como una de las opciones más convenientes para quienes utilizan intensivamente el vehículo y buscan reducir el gasto diario en combustible.

La elección correcta, en definitiva, depende menos del combustible en sí que del tipo de uso. Analizar los kilómetros realizados por año, los costos de mantenimiento, la disponibilidad de estaciones y el tipo de vehículo puede marcar una diferencia considerable en el gasto final.