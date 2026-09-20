Los monopatines eléctricos dejaron de ser simplemente un elemento recreativo para convertirse en una alternativa de transporte urbano. Su tamaño reducido, la posibilidad de plegarlos y el bajo costo energético explican por qué comenzaron a ganar espacio en grandes ciudades.

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Pero, ¿qué es exactamente un monopatín eléctrico?

Se trata de un vehículo de movilidad personal que normalmente posee dos ruedas, una plataforma donde viaja el usuario, manubrio, motor eléctrico y una batería recargable. A diferencia del monopatín convencional, no es necesario impulsarse constantemente con una pierna: el motor se encarga de moverlo.

Su funcionamiento es relativamente sencillo. El conductor utiliza un acelerador ubicado en el manubrio y controla la velocidad mediante un sistema electrónico. Dependiendo del modelo, puede incorporar frenos a disco, freno electrónico, suspensión, luces LED, computadora de a bordo e incluso conexión con una aplicación para teléfonos celulares.

¿Para qué sirve? Principalmente para realizar desplazamientos urbanos cortos.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial incluye a estos vehículos dentro del concepto de micromovilidad y señala que este tipo de transporte resulta especialmente adecuado para viajes de corta distancia.

Puede utilizarse, por ejemplo, para viajar desde una vivienda hasta el trabajo, llegar a una estación de tren, trasladarse dentro de zonas urbanas o cubrir el último tramo de un recorrido después de utilizar transporte público.

Uno de sus principales beneficios es el costo de utilización. No necesita nafta y su batería puede recargarse conectándola a la red eléctrica. Además, ocupa considerablemente menos espacio que una moto o un automóvil.

¿Cuánto cuesta actualmente en Argentina?

Los valores dependen enormemente de las características. En septiembre de 2026, un Gadnic eléctrico urbano de 250 W, con una velocidad declarada de 25 km/h y autonomía de hasta 25 kilómetros, se ofrece alrededor de los $503.000. Modelos más completos pueden superar ampliamente el millón de pesos.

Por ejemplo, un Xiaomi Electric Scooter 4 Pro aparece alrededor de $1,35 millones, mientras que alternativas de mayores prestaciones de Segway-Ninebot pueden superar los $2,5 millones.

Esto permite establecer una referencia general: un monopatín eléctrico puede costar desde aproximadamente $500.000 hasta más de $2 millones, aunque existen productos por encima y por debajo de ese rango. Los precios varían según vendedor, promociones y financiación.

También hay que considerar la seguridad. Los monopatines poseen ruedas pequeñas y dejan al usuario considerablemente más expuesto que un automóvil. Pozos, irregularidades, superficies mojadas o una frenada de emergencia pueden provocar una caída.

La regulación tampoco es idéntica en todo el territorio argentino. Diferentes ciudades establecieron sus propias normas, aunque varias coinciden en un límite de circulación de 25 km/h y en la obligación de respetar las normas de tránsito.

Por eso, antes de comprar uno conviene verificar autonomía real, potencia, capacidad de frenado, disponibilidad de repuestos y normativa de la ciudad donde será utilizado.

El monopatín eléctrico no pretende reemplazar al auto para recorrer grandes distancias. Su principal ventaja aparece justamente en el escenario contrario: trayectos urbanos relativamente cortos, donde puede ofrecer una forma compacta, económica y práctica de trasladarse sin utilizar combustible.