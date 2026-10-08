Qué es una limusina, para qué se usa y cuánto cuesta hoy en Argentina

Una limusina es un automóvil de lujo caracterizado principalmente por ofrecer un habitáculo trasero amplio, destinado a transportar pasajeros con mayores niveles de comodidad y privacidad. Sin embargo, la imagen más conocida es la denominada “stretch limousine”: un vehículo cuya carrocería y distancia entre ejes fueron alargadas para aumentar considerablemente el espacio interior.

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Estos autos suelen construirse tomando como base modelos grandes y resistentes. Durante décadas, uno de los más utilizados fue el Lincoln Town Car, especialmente en Estados Unidos, aunque también existen conversiones realizadas sobre vehículos de Cadillac, Mercedes-Benz, Chrysler, Hummer e incluso modelos mucho más convencionales.

El proceso de transformación puede implicar cortar la carrocería original y agregar una sección central reforzada. En el interior aparecen elementos que no suelen encontrarse en un automóvil tradicional: asientos enfrentados, iluminación especial, equipos de sonido, pantallas, divisores entre el conductor y los pasajeros, climatización adicional y espacios preparados para bebidas.

Para qué se utiliza una limusina

Su finalidad principal no es el transporte cotidiano. Las limusinas están destinadas principalmente a servicios especiales y eventos. Son habituales en casamientos, cumpleaños de 15, fiestas, despedidas, celebraciones empresariales, producciones audiovisuales y traslados de personalidades.

También pueden funcionar como vehículos protocolares o ejecutivos, aunque actualmente muchas empresas reemplazaron las tradicionales limusinas alargadas por sedanes premium, SUV de lujo y vans de alta gama.

En Argentina, encontrarse una limusina en la calle es poco habitual. La oferta se concentra principalmente en vehículos usados que fueron importados años atrás o unidades modificadas especialmente para eventos.

Cuánto cuesta una limusina en Argentina

A septiembre de 2026, las publicaciones disponibles muestran que comprar una verdadera limusina usada requiere desembolsar alrededor de US$22.000 a US$35.000, dependiendo del modelo, el año, el estado y la transformación realizada.

Entre las unidades publicadas aparece un Lincoln Town Car Limusina V8 de 1988 por aproximadamente US$25.000, mientras que otro Lincoln Town Car de 1990 también se ofrece por cerca de US$25.000. Una unidad Ford Lincoln de 2001 aparece anunciada por alrededor de US$22.000.

También existen conversiones menos tradicionales. Por ejemplo, se ofrece una limusina construida sobre un Citroën Xsara Picasso 2012 por aproximadamente US$23.500. En otra publicación, un Lincoln Town Car 1990 de más de siete metros de longitud figura valuado en $50 millones, aunque el vendedor también menciona un precio de referencia de US$35.000.

El alquiler es considerablemente más accesible. Una publicación vigente en Buenos Aires ofrece el servicio de limusina por unos $340.000, aunque la mayoría de las empresas manejan precios a convenir según duración, recorrido y tipo de evento.

Por eso, más que un automóvil convencional, la limusina continúa siendo un vehículo de nicho: costoso de comprar, difícil de maniobrar y mantener, pero todavía buscado cuando el objetivo es convertir un traslado en parte del espectáculo.