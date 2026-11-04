Cómo es Interlagos, el histórico autódromo de Brasil donde corre la Fórmula 1

La Fórmula 1 vuelve este fin de semana a uno de sus escenarios más tradicionales. El Gran Premio de São Paulo se disputa en el Autódromo José Carlos Pace, mucho más conocido mundialmente como Interlagos, un circuito que combina historia, desniveles, altas velocidades y sectores donde los sobrepasos son habituales.

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Ubicado en San Pablo, Brasil, el trazado actual tiene 4,309 kilómetros de extensión y 15 curvas.

La carrera se disputa a 71 vueltas, para completar una distancia total de 305,879 kilómetros.

Una de sus particularidades aparece inmediatamente en el sentido de circulación: Interlagos se recorre en sentido antihorario, algo poco habitual dentro del calendario.

La famosa “S de Senna”

Uno de los sectores más reconocibles aparece apenas comienza la vuelta.

Después de acelerar por la recta principal, los pilotos llegan a una fuerte frenada en descenso para ingresar a las curvas 1 y 2.

Ese conjunto recibe el nombre de “S de Senna”, en homenaje a Ayrton Senna.

Es además uno de los principales puntos de sobrepaso.

Los pilotos pueden aprovechar la succión en la subida hacia la recta principal, intentar colocarse a la par y atacar en la primera curva.

Desde allí comienza una fuerte bajada que desemboca posteriormente en la denominada Reta Oposta y la frenada de la curva 4, otro lugar habitual para intentar adelantamientos.

43 metros de diferencia de altura

Aunque desde una transmisión televisiva puede no apreciarse completamente, Interlagos tiene importantes cambios de elevación.

Entre el punto más alto y el más bajo del circuito existen aproximadamente 43 metros de diferencia.

La zona de largada está situada cerca del sector más elevado y, después de la primera curva, el auto comienza a bajar hasta llegar a la parte inferior del trazado.

Posteriormente aparece un sector interno mucho más trabado, con curvas como Ferradura, Laranjinha, Pinheirinho y Bico de Pato.

Después de pasar por Junção, comienza nuevamente la larga subida hacia la línea de meta.

Un circuito corto pero muy completo

La longitud de apenas 4,3 kilómetros hace que las vueltas sean especialmente rápidas.

El récord oficial de carrera pertenece a Valtteri Bottas, quien marcó 1m10s540 en 2018 con Mercedes.

Pero la dificultad no está únicamente en conseguir velocidad máxima.

El auto necesita estabilidad para las curvas lentas del sector central, buena tracción para salir de Junção y poca resistencia aerodinámica para aprovechar las extensas zonas de aceleración.

Por eso, encontrar una configuración equilibrada puede resultar complicado.

Por qué se llama Interlagos

El circuito comenzó a construirse en 1938 y fue inaugurado originalmente con un trazado considerablemente más largo.

El nombre Interlagos significa literalmente “entre lagos”, debido a su ubicación entre los embalses de Guarapiranga y Billings.

Su denominación oficial actual homenajea al piloto brasileño José Carlos Pace, ganador del Gran Premio de Brasil de 1975.

La Fórmula 1 disputó por primera vez allí una carrera válida por el campeonato mundial en 1973.

Un lugar histórico para la Fórmula 1

Interlagos también quedó asociado a algunas de las definiciones más recordadas del campeonato.

Allí Ayrton Senna consiguió una emotiva victoria como local en 1991, Kimi Räikkönen se consagró campeón en 2007 y Lewis Hamilton consiguió dramáticamente su primer título mundial en 2008.

En 2026, el circuito vuelve a recibir a la categoría entre el 6 y el 8 de noviembre, con la carrera principal prevista para el domingo.

Para Franco Colapinto, además, será una de las fechas con mayor presencia argentina del año por la cercanía entre Brasil y Argentina.

Así es Interlagos: un circuito relativamente corto, pero con 15 curvas, 43 metros de desnivel, sectores extremadamente rápidos y una primera variante que se convirtió en uno de los símbolos de la Fórmula 1.