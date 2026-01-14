Para finales de los 90', el famoso Renault 9 fue sucedido principalmente por el 11.

El Renault 9 fue un sedán compacto de la marca francesa que en el mundo se lanzó a principios de los años 80 como parte de una nueva generación de autos medianos de la marca. En nuestro país, su producción local comenzó en 1987 en la planta de Santa Isabel, Córdoba, complementando al Renault 11, su “hermano” hatchback que ya se fabricaba desde 1984. Ahora, la Inteligencia artificial nos deja ver cómo sería un modelo 2026 “Industria Argentina”.

Antes de contar todas las claves del hipotético Renault 9 modelo 2026, el asistente virtual ChatGPT mencionó que se produjeron más de 140.000 unidades del popular auto entre 1987 y 1997. Además, señaló: “Compartía mecánica y estructura con el R11 (fabricado hasta 1994) y junto a él representó uno de los autos medianos más populares de la década del 90 en Argentina”.

Por otra parte, la IA también enumeró las versiones diferentes que se lanzaron del vehículo y la mecánica de cada uno: “Los primeros R9 vinieron con motores 1.4 L de alrededor de 60–72 hp, y luego se incluyó un motor 1.6 L más potente, con transmisión manual de 5 marchas en versiones posteriores”.

Sobre la “evolución local”, la Inteligencia artificial destacó: “En 1990 hubo una Fase II con diseño frontal actualizado y una gama más moderna”. “Para finales de los 90, el R9 fue sucedido principalmente por el Renault 19, marcando el fin de una etapa icónica para Renault Argentina”, cerró.

¿Cómo sería un Renault 9 modelo 2026 “Industria Argentina”, según la IA?

En tanto, el chatbot de Open AI explicó que si Renault decidiera “revivir el 9 en 2026 con producción local en Santa Isabel, Córdoba”, podría ser una mezcla de “identidad clásica con tecnología moderna”. Esto es lo más probable y deseable:

Diseño

Clásico renovado:

Silhouette tricuerpo que recuerde al sedán original pero con líneas más fluidas y aerodinámicas.

que recuerde al sedán original pero con líneas más fluidas y aerodinámicas. Faros LED en forma de Y y parrilla frontal con emblema iluminado.

y parrilla frontal con emblema iluminado. Llantas de aleación de 17″ o más , con diseño moderno y eficiencia aerodinámica.

, con diseño moderno y eficiencia aerodinámica. Cromados sutiles y paleta de colores contemporánea (tonos bitono disponibles).

Interior y tecnología

Pantalla central táctil de 10″ compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Panel digital de instrumentos de 7–8″.

de 7–8″. Materiales sostenibles , incluyendo opciones de tela reciclada.

, incluyendo opciones de tela reciclada. Climatizador automático, conectividad OTA y asistentes de voz.

Así sería el Renault 9 modelo 2026 “Industria Argentina”, con producción local en Santa Isabel, según la IA ChatGPT.

Motorización y tren motriz

El 9 2026 podría ofrecer varias opciones, atendiendo a regulaciones ambientales y preferencias del mercado:

Versión eléctrica (100% EV): Batería de 45–55 kWh.

Autonomía urbana de 300–400 km .

Motor eléctrico de 100–135 hp. Híbrido enchufable (PHEV): Combina motor NAFTA 1.6 con motor eléctrico.

Potencia total 140–150 hp. Motor tradicional turbo: 1.0 Turbo SCe con 80–100 hp y caja manual o CVT.

Producción y mercado

Lugar de fabricación: Planta de Santa Isabel (Córdoba), aprovechando la tradición de Renault en Argentina, que ha producido más de 30 modelos históricos, incluyendo el mismo Renault 9 décadas atrás.

Enfoque comercial: