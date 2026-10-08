¿Por qué el GP de Singapur se corre de noche?

El Gran Premio de Singapur es una de las carreras más reconocibles de la Fórmula 1: autos a más de 300 km/h entre edificios, paredes y miles de luces artificiales. Desde su llegada al Mundial en 2008, Marina Bay se disputa de noche por razones televisivas y comerciales, aunque hacerlo después de la puesta del sol también modifica la temperatura del asfalto y el comportamiento de los neumáticos. Que sea un circuito callejero agrega todavía más dificultad.

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Cuando Singapur ingresó al calendario de la Fórmula 1 en 2008 hizo historia inmediatamente: organizó el primer Gran Premio nocturno del campeonato.

La decisión no fue simplemente estética.

Una de las razones fundamentales fue el horario televisivo. Una carrera tradicional durante la tarde de Singapur tendría lugar demasiado temprano para buena parte del público europeo.

Al realizarla durante la noche asiática, la transmisión queda en una franja mucho más favorable en Europa, históricamente uno de los principales mercados de la categoría.

Al mismo tiempo, disputar el evento de noche permitió convertir la carrera en una gigantesca vidriera turística.

Los monoplazas atraviesan Marina Bay con los rascacielos y edificios iluminados de fondo, generando una de las imágenes más características de toda la temporada.

¿Correr de noche cambia la pista?

Sí, aunque quizás menos de lo que puede imaginarse.

Sin radiación solar directa, el asfalto se enfría respecto de las temperaturas que podría alcanzar durante la tarde. Sin embargo, Singapur mantiene un clima extremadamente cálido y húmedo incluso después de la puesta del sol.

Para el Gran Premio 2026, Pirelli estima temperaturas de pista de aproximadamente 30 a 35 grados durante las sesiones nocturnas.

Estas condiciones ayudan a que los neumáticos trabajen dentro de su ventana adecuada sin los problemas extremos de sobrecalentamiento que podría generar una pista tropical bajo el sol.

Pero la humedad continúa siendo enorme.

Por eso Singapur sigue siendo una de las carreras físicamente más exigentes para los pilotos pese a disputarse de noche.

Ser callejero también cambia todo

Existe otro factor fundamental: Marina Bay no es un autódromo permanente.

Buena parte del circuito está formada por calles que durante el resto del año son utilizadas por vehículos normales.

Cuando comienza el fin de semana de Fórmula 1, el asfalto tiene características diferentes a las de una pista utilizada constantemente para competición.

A medida que giran los monoplazas, van depositando goma sobre la superficie. Esto genera lo que los equipos denominan evolución de pista: vuelta tras vuelta aumenta potencialmente el agarre.

En Singapur, ese fenómeno puede ser especialmente importante.

Además, las calles presentan irregularidades, cambios de superficie, marcas viales y paredes extremadamente cercanas.

El piloto debe adaptarse simultáneamente a la evolución del grip y a un circuito donde prácticamente no existen márgenes para cometer errores.

¿Y cómo pueden correr sin luces en los autos?

Los Fórmula 1 no utilizan faros delanteros.

El circuito posee un enorme sistema de iluminación artificial diseñado para generar condiciones cercanas a la luz diurna. Cuando se preparó la primera carrera, se instalaron alrededor de 1.500 proyectores, capaces de iluminar toda la pista con enorme intensidad.

Por eso, correr de noche en Singapur no significa manejar prácticamente a oscuras.

La dificultad está en otra parte: temperatura, humedad, paredes, 19 curvas y un asfalto callejero que cambia durante todo el fin de semana.

Así, la noche comenzó principalmente como una solución televisiva y comercial, pero terminó convirtiéndose en la identidad del Gran Premio de Singapur. Hoy resulta difícil imaginar a los Fórmula 1 recorriendo Marina Bay bajo la luz del día.