Ford vs. Chevrolet: cuál tiene más hinchas según las encuestas

Hablar de Ford y Chevrolet en Argentina significa mucho más que comparar dos fabricantes de automóviles. Especialmente dentro del Turismo Carretera, ambas marcas construyeron durante décadas una rivalidad que puede compararse, por su arraigo popular, con algunos de los grandes clásicos del fútbol argentino.

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Pero surge una pregunta difícil de responder: ¿cuál tiene más hinchas?

No existe actualmente un padrón oficial que permita contar a todos los simpatizantes de cada marca en el país. Sin embargo, diferentes encuestas realizadas entre seguidores del automovilismo ofrecen algunas pistas.

Una de las consultas más concretas fue realizada por Carburando entre sus seguidores. Participaron 1.244 personas y el resultado colocó a Chevrolet en el primer lugar.

La marca del moño consiguió el 55% de los votos, mientras que Ford terminó segunda con el 37%. Bastante más atrás aparecieron Torino, con el 5%, y Dodge, con el 3%.

El resultado representa una diferencia de 18 puntos porcentuales entre los dos gigantes históricos.

Sin embargo, hay una aclaración fundamental: estos números corresponden a una encuesta realizada entre seguidores de un medio especializado y no constituyen un estudio representativo de toda la población argentina. Por eso no permiten afirmar que esos porcentajes reflejen exactamente la cantidad de hinchas existentes en el país.

La enorme rivalidad entre las dos marcas comenzó prácticamente junto con la historia del Turismo Carretera.

Ford consiguió el campeonato de 1939 con Ángel Lo Valvo, mientras que Juan Manuel Fangio llevó a Chevrolet a los títulos de 1940 y 1941.

Después llegaron figuras que fortalecieron cada identidad.

Los hermanos Juan Gálvez y Oscar Gálvez se transformaron en símbolos de Ford, mientras que diferentes generaciones de pilotos hicieron crecer la identificación de los fanáticos con Chevrolet.

Con el paso del tiempo, la rivalidad incluso consiguió sus propios lugares dentro de los autódromos.

La tradicional hinchada de Ford es conocida como La 4, por la histórica tribuna número 4 del Autódromo de Buenos Aires. Los seguidores de Chevrolet, en cambio, están identificados con La 15.

Lo particular es que la rivalidad suele convivir dentro del mismo espectáculo. Los autódromos reciben simultáneamente seguidores de Ford, Chevrolet, Dodge, Torino y actualmente también de otras marcas incorporadas al TC.

Incluso la modernización de los autos no terminó con esta identidad. El histórico Ford Falcon fue reemplazado por el Ford Mustang, mientras que la tradicional Chevy dejó su lugar al Chevrolet Camaro.

Cambió la carrocería, pero no necesariamente el sentimiento de los seguidores.

Entonces, ¿quién tiene más hinchas? Las encuestas disponibles no permiten establecer un ganador absoluto para toda Argentina, porque dependen de la muestra, el momento y el público consultado. Pero en la encuesta de Carburando, Chevrolet obtuvo una ventaja clara: 55% contra 37% de Ford.

Más allá de cualquier porcentaje, ambas siguen protagonizando una rivalidad que comenzó hace más de ocho décadas y que continúa siendo uno de los grandes símbolos culturales del Turismo Carretera.