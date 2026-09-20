Por qué el Ford Taunus fue un éxito en Argentina y cuándo se dejó de fabricar

El Ford Taunus es uno de los modelos que dejaron una huella importante en la historia de Ford en Argentina. Llegó al mercado nacional en 1974 como una propuesta más compacta y de concepción europea frente a otros productos de la compañía y rápidamente consiguió hacerse un lugar entre los autos familiares de la época.

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Su producción comenzó en la planta de General Pacheco, provincia de Buenos Aires. La primera unidad fue fabricada el 3 de junio de 1974 y el modelo fue presentado comercialmente meses después bajo el eslogan "El chico de Ford".

Inicialmente estuvo disponible como sedán de cuatro puertas en versiones L y GXL. A comienzos de 1975 apareció uno de los modelos que terminaría convirtiéndose en objeto de culto: la Coupé GT.

La llegada de esta variante fue importante porque se convirtió en la primera coupé fabricada por Ford en Argentina. Su carrocería fastback, combinada con una imagen deportiva, permitió que el Taunus conquistara también a un público que buscaba algo diferente de un tradicional sedán familiar.

Otro elemento fundamental de su éxito estuvo en la mecánica. El Taunus argentino utilizó motores de cuatro cilindros, principalmente de 2.0 y 2.3 litros, mientras que las versiones más deportivas recibieron evoluciones destinadas a mejorar sus prestaciones.

A esto se sumaba una característica especialmente importante para las condiciones locales: antes de iniciar su producción, el vehículo fue sometido a pruebas y recibió modificaciones para soportar mejor los caminos argentinos, incluyendo componentes de chasis más robustos.

La respuesta comercial fue rápida. Durante sus primeros tres meses se vendieron 4.766 unidades y para junio de 1980 la planta ya había producido el Taunus número 100.000.

El modelo también construyó parte de su popularidad en las pistas. Participó en el TC2000 y tuvo una despedida especialmente simbólica: Mario Gayraud consiguió el campeonato de 1984 conduciendo una Coupé Taunus, preparada por José Miguel Herceg.

Pero su historia industrial estaba llegando al final. Los problemas para conseguir determinados componentes importados después de la Guerra de Malvinas, sumados a la evolución de la gama internacional de Ford y la llegada de un sucesor mucho más moderno, aceleraron el recambio. La producción cayó con fuerza después de 1981.

El último Ford Taunus argentino salió de la línea de montaje de General Pacheco el 14 de noviembre de 1984. En total se fabricaron 197.031 unidades durante una década de producción, según los registros históricos recopilados sobre el modelo.

Su reemplazante fue el Ford Sierra, que introdujo una concepción mucho más moderna y aerodinámica.

Así terminó la fabricación de un vehículo que combinó versiones familiares y deportivas, mecánica relativamente sencilla y una identidad propia. Cuatro décadas después de su despedida, el Ford Taunus continúa siendo uno de los clásicos más recordados de la industria automotriz de Argentina.