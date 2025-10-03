Top 10 de autos eléctricos vendidos en septiembre 2025: esta es la lista

En septiembre de 2025, la electromovilidad en Argentina dio un paso clave hacia su consolidación: se patentaron 159 vehículos eléctricos (BEV), un 205 % más que en agosto. Aunque los volúmenes aún son bajos frente al mercado tradicional, el crecimiento marca una senda clara hacia la expansión de la movilidad sustentable. El dominio aplastante del Chevrolet Spark EUV demuestra que los compradores argentinos buscan opciones accesibles y confiables, mientras que los modelos de origen chino (BYD, ORA) se perfilan como la alternativa competitiva en costo y el Volvo EX30 refuerza la presencia del segmento premium.

Top 5 autos electicos:

1. Chevrolet Spark EUV – 104 unidades

El nuevo Spark EUV lidera con amplitud —representa casi dos tercios del total de patentamientos mensuales.

Diseño : compacto tipo SUV urbano con proporciones modernas: techo y espejos bitono, líneas anguladas y llantas de aleación de 16".

Mecánica y autonomía : 100 % eléctrico, con una batería que le otorga hasta 360 km de autonomía.

Precio en Argentina: desde $ 35.699.900 pesos en su versión de entrada.

2. BYD Yuan Pro – 12 unidades

El BYD Yuan Pro aparece como el segundo más patentado, aunque con cifra modesta.

Diseño : estética crossover compacta, con líneas suaves y detalles modernos, incluyendo focos LED y molduras contrastantes.

Mecánica : batería eficiente y buen par motor urbano, con configuraciones que privilegian el consumo bajo.

Precio estimado: en mercados internacionales ronda los USD 25.000-30.000, aunque en Argentina se eleva por los impuestos de importación.

3. Volvo EX30 – 11 unidades

La llegada del Volvo EX30 suma un referente premium al ranking.

Diseño : minimalista y escandinavo, con materiales reciclados, iluminación LED distintiva y una estética sobria.

Mecánica y prestaciones : disponible en versiones con doble motor y tracción total, alcanza hasta 422 hp y acelera de 0 a 100 km/h en menos de 4 segundos.

Rango de precios: es la opción más costosa del quinteto, ubicándose en el segmento premium.

4. Great Wall ORA 03 – 9 unidades

El ORA 03 de Great Wall suma presencia con 9 unidades.

Diseño : estilo compacto y simpático, más cercano a un hatchback que a un SUV, con superficies limpias y detalles llamativos.

Mecánica : ofrece baterías de entre 48 y 63 kWh, motores eléctricos de hasta 126 kW y una autonomía estimada de entre 300 y 400 km según versión.

Precio estimado: se posiciona en la gama media, aunque su costo en Argentina depende de gravámenes de importación.

5. Renault Mégane E-Tech – 8 unidades

El Mégane E-Tech ocupa el quinto puesto con 8 patentamientos.