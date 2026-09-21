Dodge 1500, el clásico que conquistó las calles argentinas y todavía despierta nostalgia

Hablar del Dodge 1500 es recordar uno de los automóviles que marcaron una época en las calles de Argentina. Su diseño sencillo y cuadrado, sus motores de fácil mantenimiento y su orientación familiar consiguieron una enorme aceptación en un mercado donde también convivían modelos históricos de Ford, Renault, Fiat y Peugeot.

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La historia argentina comenzó en 1971, cuando Chrysler Fevre Argentina inició su producción local. El modelo derivaba del Hillman Avenger, desarrollado originalmente por el grupo británico Rootes, que había quedado bajo control de Chrysler.

El vehículo llegó con una misión concreta: ofrecer una alternativa más compacta y económica que los grandes automóviles estadounidenses que caracterizaban parte de la oferta de Dodge en aquellos años. Una de las claves de su éxito estuvo precisamente en esa fórmula.

El Dodge 1500 ofrecía espacio suficiente para una familia, pero mantenía dimensiones razonables para circular diariamente. A esto sumaba una arquitectura mecánica convencional, con motor delantero y tracción trasera, que facilitaba las reparaciones y el mantenimiento.

Inicialmente utilizó un motor de cuatro cilindros y 1.498 cm³. Con el paso de los años aparecieron diferentes evoluciones y también versiones equipadas con un propulsor de 1.8 litros, destinado a ofrecer mejores prestaciones. La gama tampoco quedó limitada al sedán.

En 1978 apareció la Dodge 1500 Rural, una variante familiar que incrementaba considerablemente la capacidad para transportar equipaje y reforzaba el carácter práctico del modelo. Su popularidad fue tan importante que sobrevivió a uno de los mayores cambios empresariales de su historia.

En 1980, Volkswagen adquirió las operaciones de Chrysler Fevre Argentina. El 1500 continuó fabricándose y durante un período conservó la denominación Dodge, aunque posteriormente pasó a comercializarse definitivamente como Volkswagen 1500.

El cambio de marca no terminó con su éxito. Por el contrario, el modelo recibió actualizaciones estéticas y mecánicas que le permitieron mantenerse vigente durante buena parte de la década de 1980.

También construyó una importante trayectoria deportiva. El 1500 participó en distintas categorías del automovilismo argentino y tuvo una presencia particularmente destacada en el TC2000. Uno de sus nombres inseparables fue Guillermo Maldonado, quien consiguió importantes resultados con el modelo y contribuyó a transformar al pequeño sedán en una figura reconocible dentro de los circuitos.

Finalmente, la producción terminó en 1990, después de casi dos décadas de presencia industrial en Argentina. Para entonces, el mercado había cambiado profundamente y vehículos de concepción más moderna comenzaban a ocupar su lugar.

Sin embargo, desaparecer de los concesionarios no significó desaparecer de las calles.

Durante muchos años fue habitual encontrar unidades funcionando como autos familiares, vehículos de trabajo e incluso taxis. Su mecánica conocida y la disponibilidad de repuestos ayudaron a extender considerablemente su vida útil.

Hoy, más de medio siglo después de su lanzamiento argentino, el Dodge 1500 pertenece definitivamente al universo de los clásicos nacionales. No necesitó grandes motores ni soluciones revolucionarias para dejar su marca: fue sencillo, resistente, accesible y útil, cuatro características que hicieron que miles de argentinos lo incorporaran a su vida cotidiana y que todavía hoy explican por qué continúa despertando nostalgia.