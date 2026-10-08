Cuántos neumáticos existen en la Fórmula 1 y cuál es la diferencia entre todos

En la temporada 2026, Pirelli, proveedor exclusivo de la categoría, dispone de siete tipos principales de neumáticos.

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Cinco son slicks para piso seco: C1, C2, C3, C4 y C5. A ellos se suman el Intermedio y el Full Wet para condiciones de lluvia.

C1: el más duro

El C1 es el compuesto más resistente de toda la gama.

Está pensado para circuitos que generan mucha energía sobre los neumáticos, con curvas rápidas, temperaturas elevadas o asfaltos abrasivos.

Su gran ventaja es la duración. Puede completar tandas largas sin degradarse rápidamente, aunque ofrece menos agarre y normalmente es más lento que los compuestos blandos.

C2: duro, pero algo más rápido

El C2 mantiene una elevada resistencia, aunque ofrece algo más de adherencia que el C1.

Resulta útil en circuitos rápidos o donde la degradación es importante.

Representa uno de los puntos intermedios entre buscar duración y conseguir tiempos de vuelta competitivos.

C3: el neumático más equilibrado

El C3 ocupa el centro de la gama.

No es tan resistente como C1 y C2 ni tan rápido como C4 y C5, por lo que puede funcionar en una gran variedad de circuitos.

Su particularidad es que puede aparecer como duro, medio o incluso blando, dependiendo de qué tres compuestos seleccione Pirelli para ese Gran Premio.

C4: más agarre y menos duración

El C4 prioriza prestaciones.

Al ser más blando, alcanza mayor agarre y permite generalmente realizar vueltas más rápidas, algo especialmente importante durante la clasificación.

A cambio, su desgaste suele ser mayor y obliga a administrar mejor las temperaturas.

C5: el más blando y rápido

El C5 es el compuesto más blando disponible en 2026.

Está diseñado para ofrecer el máximo agarre posible, especialmente en circuitos donde las exigencias sobre los neumáticos son menores.

Puede resultar extremadamente rápido a una vuelta, pero normalmente tiene una vida útil inferior.

¿Por qué solamente aparecen tres colores?

Aunque existen cinco slicks, Pirelli selecciona solamente tres para cada Gran Premio.

El más duro elegido recibe una marca blanca, el intermedio una amarilla y el más blando una roja.

Por eso “duro” no significa siempre C1.

Por ejemplo, en Silverstone 2026 fueron seleccionados C1, C2 y C3: el C1 fue duro, el C2 medio y el C3 blando. En Monza, en cambio, se utilizaron C3, C4 y C5, por lo que el mismo C3 pasó a ser el neumático duro.

Los dos neumáticos para lluvia

Cuando aparece agua entra en juego el Intermedio, identificado en verde.

Está pensado para una pista húmeda o con poca acumulación de agua y también resulta fundamental cuando el circuito comienza a secarse.

El Full Wet, de color azul, se utiliza con lluvia intensa y está diseñado para evacuar grandes cantidades de agua y reducir el riesgo de aquaplaning.

Así, la Fórmula 1 dispone actualmente de cinco neumáticos para seco y dos para lluvia.

La elección puede parecer solamente técnica, pero determina buena parte de la estrategia: un compuesto más blando entrega velocidad, uno duro permite permanecer más vueltas en pista y acertar el momento exacto para cambiar puede decidir quién termina ganando la carrera.