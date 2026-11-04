Cuánto tiempo dura una carrera del Turismo Carretera en Argentina

Una carrera del Turismo Carretera dura bastante menos que un Gran Premio de Fórmula 1, pero concentra buena parte de la acción en aproximadamente tres cuartos de hora. Actualmente, las finales del TC se disputan habitualmente a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos, lo que suceda primero.

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Eso significa que no existe una duración exacta e idéntica en todas las fechas. El tiempo final depende de la extensión del autódromo, la velocidad promedio de los autos, las condiciones climáticas y la aparición del Auto de Seguridad. En condiciones normales, una final suele durar aproximadamente entre 35 y 45 minutos.

El límite es de 50 minutos en una carrera del TC

La reglamentación deportiva establece un tiempo máximo para evitar que una carrera se extienda indefinidamente debido a accidentes, neutralizaciones o condiciones particulares.

Cuando se alcanza el límite reglamentario, la carrera termina aunque todavía no se hayan podido completar todas las vueltas inicialmente previstas.

En los cronogramas oficiales de 2026, la ACTC reserva generalmente una ventana de 50 minutos para la final del Turismo Carretera.

Por ejemplo, en la reciente fecha disputada en Rosario, la competencia estuvo programada entre las 14:00 y las 14:50, con una extensión de 25 vueltas o 50 minutos como máximo.

Cuánto duró la última carrera

La final de Rosario permite tener una referencia concreta.

Mauricio Lambiris ganó después de completar las 25 vueltas en 43 minutos, 54 segundos y 210 milésimas.

El promedio estuvo condicionado por neutralizaciones durante las primeras vueltas, pero aun así la competencia terminó ampliamente antes del límite de 50 minutos.

Su mejor vuelta fue de 1m37s808.

De esta manera, una persona que quiera ver únicamente la final del TC debería calcular aproximadamente 45 minutos de competencia.

Antes de la final, están las series

El domingo del Turismo Carretera no comienza directamente con la carrera principal. Antes se disputan normalmente tres series clasificatorias de cinco vueltas cada una.

Las series sirven para ordenar la grilla de partida de la final. El ganador de la serie más rápida obtiene la pole position, mientras que los restantes pilotos son ubicados según posición y tiempo. Al ser solamente cinco vueltas, cada una suele durar alrededor de diez minutos, aunque nuevamente puede extenderse si aparece algún incidente.

Por eso, la actividad principal del TC durante un domingo ocupa varias horas, aunque la final propiamente dicha dure menos de 50 minutos.

¿Todas las carreras tienen exactamente 25 vueltas?

No necesariamente. La cantidad puede modificarse mediante el Reglamento Particular de la Prueba según las características de determinados circuitos o competencias especiales. Sin embargo, durante la temporada 2026 el formato habitual utilizado por la ACTC es de 25 vueltas o 50 minutos máximo.

El TC Pista, como comparación, disputa finales más cortas: normalmente 20 vueltas o 40 minutos. Así, para entender cuánto dura una carrera de Turismo Carretera, la referencia más sencilla es esta: una final suele ocupar unos 40 a 45 minutos, tiene normalmente 25 vueltas y nunca debería superar los 50 minutos reglamentarios de competencia.