Cuánto aumentaron la nafta y el gasoil durante la era Milei

El precio de cargar combustible cambió drásticamente desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Si se toman como referencia los valores de YPF en la Ciudad de Buenos Aires de diciembre de 2023 y se los compara con los vigentes en octubre de 2026, tanto la nafta súper como el gasoil acumulan aumentos superiores al 400%.

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Cuando Milei asumió el 10 de diciembre de 2023, el litro de nafta súper de YPF en CABA costaba alrededor de $404.

El gasoil común se ubicaba en aproximadamente $431 por litro.

Esos valores ya habían sufrido un fuerte incremento pocos días antes del cambio de gobierno, por lo que sirven como referencia para medir específicamente lo ocurrido desde el inicio de la nueva administración.

Actualmente, según los precios relevados para el 7 de octubre de 2026, la nafta súper de YPF se encuentra alrededor de $2.089 por litro, mientras que el gasoil ronda los $2.195.

La nafta súper aumentó 417%

La diferencia resulta considerable.

Pasar de $404 a $2.089 significa un incremento nominal de aproximadamente 417%.

En términos absolutos, cada litro cuesta hoy unos $1.685 más que al comienzo de la gestión.

Un ejemplo permite dimensionarlo mejor.

Llenar un tanque de 50 litros con nafta súper costaba cerca de $20.200 en diciembre de 2023.

Con los valores actuales, completar ese mismo tanque requiere alrededor de $104.450.

El gasoil subió alrededor de 409%

El comportamiento del diésel fue parecido.

El litro pasó de unos $431 a aproximadamente $2.195, lo que representa una suba cercana al 409%.

Un tanque de 50 litros que a fines de 2023 demandaba alrededor de $21.550, actualmente cuesta aproximadamente $109.750.

Las versiones premium también registraron aumentos importantes.

La nafta premium pasó de alrededor de $499 a $2.299, mientras que el gasoil premium avanzó desde aproximadamente $543 hasta $2.379.

¿Por qué aumentaron tanto?

Los combustibles tuvieron diferentes factores de presión durante este período.

Uno de los primeros fue la fuerte devaluación del peso realizada en diciembre de 2023, que modificó los costos asociados al petróleo y a los componentes dolarizados de la industria.

También influyó la decisión de acercar los precios internos del petróleo y los combustibles a valores internacionales.

A eso se sumaron sucesivas actualizaciones del impuesto a los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono, además de movimientos en el precio internacional del crudo y el tipo de cambio.

Sin embargo, no existe un único precio nacional.

Los combustibles cuestan diferente según la provincia, la estación de servicio y la compañía elegida. Por eso, para realizar una comparación homogénea, esta medición utiliza YPF en CABA como referencia.

Con ese criterio, la conclusión es clara: desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2026, la nafta súper aumentó aproximadamente 417% y el gasoil alrededor de 409%.

En menos de tres años, el litro de ambos combustibles pasó de costar cerca de $400 a ubicarse por encima de los $2.000.