El 16 de junio de 1903 nació Ford Motor Company en Detroit, estado de Michigan, Estados Unidos. Su fundador, Henry Ford, reunió a un grupo de inversores y consiguió un capital inicial de 28.000 dólares para poner en marcha una compañía que cambiaría para siempre la industria automotriz.

{{{htmlAmp}}}

En aquella época, los automóviles eran considerados artículos de lujo, debido a sus elevados costos de fabricación. El objetivo de Ford era completamente diferente: desarrollar vehículos resistentes, económicos y accesibles para una gran parte de la población. El primer automóvil comercializado por la compañía fue el Ford Model A de 1903. Sin embargo, la verdadera revolución llegaría cinco años después.

El Ford Model T, el auto que cambió la historia

En 1908, la compañía presentó el Ford Model T, uno de los vehículos más importantes de todos los tiempos.

Su diseño sencillo, su resistencia y la relativa facilidad para realizar reparaciones lo convirtieron en una alternativa ideal para los caminos de principios del siglo XX.

Pero su principal característica fue el precio. Gracias a las mejoras en los procesos de fabricación, su valor llegó a reducirse hasta los 260 dólares en 1925.

Entre 1908 y 1927 se fabricaron más de 15 millones de unidades, una cifra extraordinaria para aquella época.

El Model T permitió que numerosas familias pudieran adquirir su primer automóvil y modificó profundamente la manera de trasladarse, trabajar y viajar.

La línea de montaje que revolucionó al mundo

En 1913, Ford implementó la línea de montaje móvil en su fábrica de Highland Park, en Michigan.

En lugar de que los trabajadores se desplazaran alrededor del automóvil para ensamblar sus componentes, el vehículo avanzaba por diferentes estaciones, donde cada operario realizaba una tarea específica.

Este sistema permitió reducir el tiempo de fabricación de aproximadamente 12 horas y media a unos 93 minutos.

La transformación dio origen al denominado fordismo, un modelo de producción basado en la fabricación masiva, la estandarización de componentes y la reducción de costos, que posteriormente fue adoptado por numerosas industrias.

En 1914, Henry Ford también introdujo un esquema de remuneración de cinco dólares diarios para los trabajadores que cumplían determinadas condiciones, una medida destinada a reducir la rotación del personal.

Cuándo llegó Ford a Argentina

La historia de la automotriz estadounidense en Argentina comenzó en 1913, apenas diez años después de su fundación.

En 1922 inauguró su planta en el barrio porteño de La Boca, mientras que en 1961 abrió su histórico complejo industrial de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires.

Con el paso de las décadas, la marca se convirtió en protagonista del mercado argentino gracias a vehículos como el Ford Falcon, la F-100, el Fairlane, el Taunus, el Sierra y la Ranger.

Más de 120 años de historia

A nivel internacional, Ford también desarrolló modelos emblemáticos como el Mustang, el GT40, el Bronco y las camionetas de la Serie F. En 2026, la compañía cumplió 123 años desde su fundación y continúa siendo una de las marcas más reconocidas de la industria automotriz mundial.

Aunque Henry Ford no inventó el automóvil, su gran aporte fue transformar la manera de producirlo. La fabricación a gran escala permitió que un producto reservado para una minoría se convirtiera en un medio de transporte al alcance de millones de personas.