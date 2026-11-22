La respuesta, por ahora, sigue siendo la misma: la Toyota Hilux es la camioneta más vendida de Argentina en 2026.

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Hay una aclaración importante para hablar de datos “de hoy”. Al 18 de noviembre de 2026, noviembre todavía no terminó y, por lo tanto, ACARA aún no publicó el informe mensual definitivo correspondiente a este mes. El último ranking oficial cerrado es el de octubre y allí la Hilux terminó nuevamente en el primer puesto.

Y no solamente fue la pickup más vendida: también fue el vehículo 0 km más patentado de todo el mercado argentino, por delante de autos, SUV y el resto de las camionetas.

Cuántas Toyota Hilux se vendieron

Durante octubre de 2026 se patentaron 2.820 Toyota Hilux.

El segundo lugar quedó para la Volkswagen Amarok, con 2.128 unidades, mientras que la Ford Ranger terminó tercera con 1.953 patentamientos. Las tres pickups fabricadas en Argentina ocuparon, además, los tres primeros lugares del ranking general de vehículos del mes.

Así quedó el podio de octubre:

Toyota Hilux — 2.820 unidades Volkswagen Amarok — 2.128 Ford Ranger — 1.953

La ventaja de la Hilux sobre la Amarok fue de 692 unidades durante el mes.

También lidera todo 2026

Cuando se observa el acumulado entre enero y octubre, la diferencia es todavía mayor.

La Toyota Hilux registra 27.003 patentamientos durante los primeros diez meses de 2026. La Ford Ranger aparece detrás con 18.262, mientras que la Volkswagen Amarok acumula 14.859 unidades.

Es decir, la Hilux aventaja a la Ranger por más de 8.700 vehículos en el año.

Además, la pickup de Toyota no solamente encabeza su segmento. Con esos 27.003 patentamientos también es, hasta el cierre de octubre, el modelo más vendido de Argentina en todo 2026. El segundo vehículo del ranking general es el Fiat Cronos, con 19.601 unidades.

Por qué la Hilux vende tanto

Una de sus principales ventajas es su presencia histórica en el mercado y la amplitud de la gama.

La Hilux se produce en la planta de Toyota ubicada en Zárate, provincia de Buenos Aires, y se ofrece con diferentes configuraciones de cabina, tracción 4x2 y 4x4, transmisiones manuales y automáticas y niveles de equipamiento destinados tanto al trabajo como al uso particular.

También cuenta con una extensa red de concesionarios y servicio posventa en el país.

Para noviembre, Toyota decidió además mantener sin cambios los precios respecto del mes anterior. Por ejemplo, la Hilux 4x2 DX cabina simple tiene un precio sugerido de $44.034.000, mientras que una Hilux 4x4 SRX automática alcanza los $84.855.000.

La pelea con Ranger y Amarok

Aunque la diferencia anual es importante, la competencia dentro de las pickups medianas continúa siendo fuerte.

La Ford Ranger ocupa actualmente el segundo lugar acumulado de 2026 y la Volkswagen Amarok fue segunda específicamente durante octubre.

Un dato llamativo es que la Hilux lidera los patentamientos de pickups en 23 de los 24 distritos del país. La excepción es la provincia de Buenos Aires, donde la Ford Ranger consiguió ubicarse por delante.

Por lo tanto, mientras se espera el cierre definitivo de noviembre, el panorama es claro: la Toyota Hilux sigue siendo hoy la camioneta más vendida de Argentina y, además, el vehículo 0 km más patentado del país en lo que va de 2026.