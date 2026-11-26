El Grupo Volkswagen atraviesa una de las mayores crisis de su historia. La compañía alemana enfrenta una profunda transformación de la industria automotriz que la obligó a reducir su capacidad de producción, recortar puestos de trabajo y replantear el futuro de varias de sus fábricas.

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La situación volvió a agravarse este 24 de noviembre de 2026, cuando las negociaciones entre la automotriz y el sindicato IG Metall finalizaron sin un acuerdo. Alrededor de 4.500 trabajadores participaron de una protesta en Emden, mientras crece la posibilidad de que se produzcan huelgas a partir de enero de 2027.

La compañía busca reducir sus costos laborales, congelar salarios durante 2027 y 2028 y modificar determinadas condiciones de trabajo.

Por qué Volkswagen está en crisis

Uno de los principales problemas es la pérdida de competitividad frente a los fabricantes chinos.

Durante décadas, China representó una enorme fuente de ingresos para Volkswagen. Sin embargo, el crecimiento de empresas como BYD, Geely y SAIC Motor modificó considerablemente el mercado.

A esto se suman otros factores:

La caída de las ventas en China .

Los elevados costos de producción en Alemania .

Los aranceles comerciales de Estados Unidos .

La menor rentabilidad de los vehículos eléctricos.

El exceso de capacidad productiva de sus fábricas.

Entre enero y septiembre de 2026, el grupo vendió 5,9 millones de vehículos, aproximadamente un 11% menos que durante el mismo período del año anterior.

Además, su resultado operativo cayó de 5.400 millones de euros a apenas 100 millones, afectado también por importantes ajustes contables relacionados con Porsche, sus operaciones en China y los costos de reestructuración.

Cuáles son las fábricas afectadas

La automotriz ya comenzó a modificar su estructura industrial en diferentes países.

La histórica fábrica de Dresde, en Alemania, dejó de producir automóviles el 16 de diciembre de 2025 y comenzó un proceso de reconversión tecnológica.

En Bélgica, la planta de Audi ubicada en Bruselas cerró en febrero de 2025. También se registraron cierres de instalaciones productivas en China, como la fábrica de Nankín.

Por otra parte, Volkswagen analiza el futuro de otras cuatro plantas alemanas:

Emden .

Zwickau .

Hannover .

Neckarsulm, perteneciente a Audi.

Estos cuatro posibles cierres todavía no están confirmados definitivamente.

La planta de Osnabrück, en tanto, tiene previsto abandonar la fabricación de automóviles durante 2027 y reconvertirse para actividades vinculadas con la industria de la defensa.

Hasta 100.000 puestos de trabajo menos

El plan de reestructuración impulsado por Oliver Blume, director ejecutivo del grupo, contempla la eliminación de otros 50.000 puestos de trabajo, adicionales a los recortes anteriormente previstos.

La compañía también pretende reducir aproximadamente a la mitad su oferta de modelos para 2035 y concentrarse en vehículos que permitan alcanzar mayores volúmenes de producción y rentabilidad.

Qué pasa con Volkswagen en Argentina

Por el momento, el panorama argentino es diferente.

La compañía anunció una inversión de 580 millones de dólares para producir una nueva generación de la Volkswagen Amarok a partir de 2027 en su planta de General Pacheco, provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la incorporación de una mayor proporción de componentes importados ya generó dificultades económicas para distintas empresas autopartistas nacionales, algunas de las cuales anunciaron el cierre de sus operaciones.

La crisis de Volkswagen refleja una transformación que atraviesa toda la industria automotriz mundial: fabricar vehículos a precios competitivos, afrontar la transición tecnológica y adaptarse al crecimiento de las marcas chinas sin perder rentabilidad.