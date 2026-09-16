Chau amarillo en el semáforo: por qué no hay en algunos lugares y qué pasa en Brasil

Rojo, amarillo y verde. La secuencia parece inseparable de cualquier semáforo, pero no todos los dispositivos de control del tránsito tienen necesariamente tres luces. En determinados países y situaciones pueden utilizarse configuraciones diferentes, aunque el objetivo continúa siendo el mismo: ordenar la circulación y advertir al conductor cuándo debe detenerse.

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Un caso que suele generar dudas es Brasil. Contrariamente a la idea de que el país eliminó el amarillo, la legislación brasileña continúa reconociendo este color dentro de la señalización semafórica.

El Código de Tránsito Brasileño y la reglamentación del CONTRAN establecen que el amarillo significa atención y que el conductor debe detener el vehículo, excepto cuando hacerlo pueda generar una situación de peligro.

Sin embargo, la normativa también contempla semáforos vehiculares compuestos por solamente dos luces: roja y verde. En esos dispositivos, la función de transición correspondiente al amarillo puede ser reemplazada mediante el encendido simultáneo de las dos indicaciones.

Esto explica por qué un conductor puede encontrarse con determinados dispositivos sin el clásico foco amarillo independiente, pero no significa que Brasil haya decidido despedirse definitivamente de ese color.

¿Por qué existe el amarillo?

Su función principal es establecer una fase de transición entre el verde y el rojo. Cuando aparece, el conductor recibe una advertencia de que el derecho de paso está terminando y debe prepararse para detener el vehículo.

No significa "acelerar antes de que cambie a rojo", una interpretación peligrosa que puede aumentar considerablemente el riesgo de accidentes en una intersección.

El tiempo de transición también es fundamental. Un cambio demasiado rápido entre verde y rojo podría sorprender a un vehículo que se encuentra demasiado cerca de la línea de detención como para frenar de manera segura.

Por eso, incluso cuando no existe una lámpara amarilla independiente, el sistema necesita establecer algún mecanismo que permita gestionar correctamente la transición.

En Brasil, además, existe el amarillo intermitente. El Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito establece que puede utilizarse en determinadas situaciones para advertir sobre riesgos y exigir una reducción de velocidad. También puede programarse en algunos cruces durante períodos de muy baja circulación, como ocurre durante la madrugada.

El propio manual advierte que esta modalidad tiene restricciones y no debe utilizarse indiscriminadamente.

La comparación demuestra que la señalización puede adoptar distintas configuraciones según la legislación y las características de cada intersección. El clásico semáforo rojo-amarillo-verde continúa siendo la referencia internacional, pero no es la única solución técnicamente posible.

Por eso, hablar de un "chau amarillo" generalizado en Brasil sería incorrecto. El amarillo sigue formando parte de su sistema vial y conserva una función esencial: advertir que está terminando el permiso para avanzar y que el conductor debe detenerse siempre que pueda hacerlo con seguridad.