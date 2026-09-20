Qué son las balizas del auto y cuándo hay que ponerlas

Las balizas del auto, conocidas técnicamente como luces intermitentes de emergencia, permiten advertir al resto de los conductores sobre una situación anormal. Al activarlas, las luces de giro de ambos lados comienzan a parpadear simultáneamente, haciendo que el vehículo sea más visible.

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Para encenderlas normalmente hay que presionar un botón identificado con un triángulo, generalmente ubicado en una zona fácilmente accesible del tablero o la consola central.

Pero, ¿cuándo deben utilizarse?

En Argentina, la Ley Nacional de Tránsito establece que las luces intermitentes de emergencia deben utilizarse para indicar la detención en estaciones de peaje, zonas peligrosas o durante la ejecución de maniobras riesgosas.

Una de las situaciones más claras ocurre cuando el vehículo sufre una avería y debe detenerse en un lugar donde puede representar un peligro para los demás. Encender las balizas permite advertir con anticipación que existe un auto detenido o circulando en condiciones excepcionales.

También resultan importantes cuando el conductor debe detenerse debido a una emergencia. En rutas y autopistas, donde los vehículos circulan a velocidades elevadas, advertir rápidamente al tránsito que viene detrás puede resultar fundamental para evitar una colisión.

Otro escenario habitual aparece ante una reducción brusca de la velocidad. Si existe un embotellamiento inesperado, un accidente o un obstáculo que obliga a disminuir considerablemente la marcha, las balizas pueden utilizarse para alertar temporalmente a quienes circulan detrás.

Sin embargo, existe una costumbre que genera problemas: utilizarlas para estacionar donde está prohibido.

Encender las balizas no convierte automáticamente un lugar prohibido en un espacio permitido para estacionar. Tampoco habilita a bloquear una entrada, detenerse en doble fila o permanecer sobre sectores donde la normativa impide hacerlo.

Las balizas son una señal de advertencia y no un permiso especial.

También deben diferenciarse de las luces de giro. Si un conductor va a doblar, cambiar de carril o realizar otra maniobra que requiera indicar una dirección determinada, debe utilizar el guiño correspondiente. Las balizas encienden ambos lados simultáneamente y, por lo tanto, no comunican hacia qué dirección pretende desplazarse el vehículo.

¿Qué hacer si el auto queda detenido por una falla?

Lo primero es intentar llevarlo hacia un lugar seguro, fuera de la zona principal de circulación siempre que sea posible. Después hay que activar las balizas y tomar las medidas necesarias para advertir a los demás usuarios.

Si es necesario abandonar el vehículo, debe hacerse únicamente cuando resulte seguro. En rutas y autopistas hay que extremar las precauciones debido a la velocidad del tránsito.

Además, la legislación argentina exige llevar elementos de seguridad obligatorios, entre ellos las balizas portátiles normalizadas, que cumplen una función diferente de las luces intermitentes incorporadas al automóvil.

En definitiva, las balizas del vehículo tienen una misión sencilla pero fundamental: avisar que existe una situación excepcional o potencialmente peligrosa. Utilizarlas correctamente ayuda a que otros conductores puedan anticiparse, reducir la velocidad y reaccionar a tiempo. Lo importante es recordar que sirven para advertir un riesgo y nunca para justificar una maniobra o estacionamiento prohibido.