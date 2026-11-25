El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cuenta con uno de los vehículos oficiales más exclusivos de la industria automotriz alemana. Se trata de un Audi A8 L W12 Security, una berlina de lujo especialmente acondicionada para el traslado de autoridades.

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Sin embargo, no siempre se movilizó en un automóvil de estas características. Antes de llegar a la presidencia, el dirigente español era conocido por recorrer el país a bordo de un Peugeot 407, un sedán familiar que adquirió en 2005.

Actualmente, el Audi A8 pertenece al Estado español y no al patrimonio personal del mandatario.

Cómo es el Audi A8 de Pedro Sánchez

El vehículo fue adquirido en 2017, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, por un precio de 498.042 euros. Posteriormente quedó a disposición de Pedro Sánchez, tras su llegada a la presidencia en junio de 2018.

Fabricado en Neckarsulm, Alemania, cuenta con un motor naftero atmosférico de 6.3 litros y doce cilindros dispuestos en W, capaz de desarrollar 500 CV de potencia.

Además, incorpora una transmisión automática y el reconocido sistema de tracción integral quattro de Audi.

Entre sus principales características se encuentran:

Motor W12 de 6.3 litros.

Potencia de 500 CV.

Tracción integral.

Carrocería de batalla extendida.

Blindaje especial.

Habitáculo de lujo.

Equipamiento específico de seguridad.

A diferencia de un Audi A8 convencional, esta versión fue desarrollada especialmente para transportar a personalidades que requieren protección adicional.

Su elevado precio responde tanto a las prestaciones mecánicas y al equipamiento interior como a las modificaciones de seguridad.

El histórico Peugeot 407 de Pedro Sánchez

Mucho antes de trasladarse en una berlina blindada, Sánchez utilizaba un Peugeot 407 de color oscuro, adquirido en 2005 por aproximadamente 30.000 euros, según una antigua declaración patrimonial.

El automóvil adquirió notoriedad durante 2017, cuando el dirigente recorrió diferentes puntos de España para recuperar el liderazgo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El Peugeot 407 fue un sedán mediano producido entre 2004 y 2011, reconocido por su particular diseño frontal, comodidad interior y variedad de motorizaciones nafteras y diésel.

A diferencia del actual vehículo oficial, se trataba de un automóvil convencional destinado al uso particular.

De acuerdo con las declaraciones patrimoniales de 2023 difundidas por medios españoles, Sánchez ya no registraba un vehículo propio. No obstante, no se pudo confirmar si esa situación cambió posteriormente.

También utiliza un Audi A6

El A8 no es el único automóvil que tiene a disposición. El presidente también fue visto utilizando un Audi A6 de la generación C8 durante noviembre de 2026.

Ambos modelos forman parte de los vehículos utilizados para sus desplazamientos, aunque el A8 L W12 Security continúa siendo el automóvil más representativo de la Presidencia española.

De esta manera, Pedro Sánchez pasó de recorrer España en un Peugeot 407 de 30.000 euros a trasladarse en un Audi A8 oficial de casi medio millón de euros, uno de los vehículos más exclusivos que produjo la marca alemana para el transporte de autoridades.