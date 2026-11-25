A pocos días de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre de 2026 en España, Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular (PP) a la presidencia del Gobierno, vuelve a estar en el centro de la escena política. Sin embargo, existe una curiosidad relacionada con el dirigente: ¿en qué automóvil se traslada?

{{{htmlAmp}}}

Uno de los vehículos más asociados con Feijóo es el DS 9 E-Tense, una berlina de lujo perteneciente al grupo automotriz Stellantis, que comenzó a utilizar como vehículo oficial en enero de 2022, cuando todavía era presidente de la Xunta de Galicia.

El modelo también fue identificado como su medio de transporte durante la campaña electoral de 2023.

Cómo es el DS 9 de Alberto Núñez Feijóo

El DS 9 fue desarrollado por DS Automobiles, la marca francesa de lujo que surgió de Citroën, para competir contra vehículos de fabricantes como Audi, BMW y Mercedes-Benz.

Se trata de un sedán de grandes dimensiones que combina tecnología, comodidad y una motorización electrificada.

La gama híbrida enchufable ofrecía diferentes configuraciones, con las siguientes características:

Motor naftero turbo de 1.6 litros.

Uno o dos motores eléctricos, según la versión.

Potencias combinadas de 225, 250 y 360 CV.

Transmisión automática de ocho velocidades.

Aproximadamente 4,93 metros de largo.

Autonomía eléctrica de hasta 61 kilómetros en la versión de 250 CV.

Etiqueta medioambiental Cero de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Su tecnología híbrida enchufable permite circular exclusivamente con electricidad durante determinados trayectos y recurrir al motor a combustión cuando resulta necesario.

Cuánto cuesta el DS 9

Cuando Feijóo estrenó este vehículo en 2022, su precio comercial de referencia era de 58.400 euros, aunque las versiones superiores podían alcanzar cifras considerablemente mayores.

Sin embargo, la Xunta de Galicia incorporó el automóvil mediante una modalidad de financiación a largo plazo, dentro de un programa de renovación de su parque automotor.

En su interior, el DS 9 podía ofrecer tapizados de cuero, asientos calefaccionados y ventilados, funciones de masaje, instrumental digital y una pantalla multimedia.

Además, algunas versiones incorporaban una suspensión activa capaz de adaptar su funcionamiento a las irregularidades del camino.

El Citroën C6, su anterior vehículo oficial

Antes de comenzar a utilizar el DS 9, Feijóo se trasladaba en un Citroën C6, una berlina francesa de alta gama que lo acompañó durante gran parte de su gestión al frente de la Xunta de Galicia, iniciada en 2009.

El modelo se destacaba por su suspensión hidroneumática, su particular diseño exterior y el confort de marcha.

Después de más de una década de utilización y varios cientos de miles de kilómetros recorridos, el vehículo fue reemplazado por el DS 9.

¿Qué auto particular tiene Feijóo?

Existe una diferencia importante entre los vehículos utilizados para sus actividades políticas y aquellos que forman parte de su patrimonio personal.

En su declaración de bienes y rentas presentada ante el Congreso de los Diputados en agosto de 2023 no figura ningún automóvil de su propiedad.

Por lo tanto, aunque el DS 9 E-Tense es uno de los vehículos más asociados con Alberto Núñez Feijóo, no corresponde afirmar que sea su auto particular ni que continúe utilizándolo durante la campaña electoral de 2026 sin una confirmación actualizada.