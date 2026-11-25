El volante es uno de los elementos más importantes de cualquier automóvil. Sin embargo, aunque actualmente resulta prácticamente imposible imaginar un auto sin él, los primeros vehículos de la historia no contaban con este componente.

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El automóvil patentado por Carl Benz en 1886 utilizaba una especie de palanca para controlar la dirección. Su funcionamiento era considerablemente diferente al de los sistemas actuales y estaba relacionado con los mecanismos empleados en aquella época.

Desde entonces, el volante atravesó numerosas transformaciones que modificaron su tamaño, materiales, diseño y funciones.

1894: el nacimiento del volante

En 1894, el ingeniero francés Alfred Vacheron instaló un volante circular en un automóvil Panhard & Levassor para participar de la histórica carrera entre París y Ruán, en Francia.

El nuevo sistema permitía controlar la dirección con ambas manos y realizar movimientos más precisos.

Durante las primeras décadas del siglo XX, los volantes eran generalmente grandes, delgados y fabricados con madera y estructuras metálicas. Su considerable diámetro permitía realizar mayor fuerza para girar las ruedas, especialmente porque los vehículos todavía no disponían habitualmente de dirección asistida.

El histórico Ford Model T es uno de los grandes ejemplos de aquella época.

Los años 50 y 60: el volante como elemento de diseño

Durante estas décadas, los fabricantes comenzaron a darle mayor importancia a la estética de los interiores.

Aparecieron volantes de diferentes colores, detalles cromados y grandes aros interiores que permitían accionar la bocina.

Modelos como el Chevrolet Bel Air representaron perfectamente esta tendencia, con volantes que combinaban con los colores del tablero y los tapizados.

La incorporación progresiva de la dirección asistida también permitió reducir el esfuerzo necesario para realizar las maniobras.

En 1959, Mercedes-Benz presentó en su serie W111 un volante con elementos deformables y una columna de dirección diseñada para reducir las lesiones en caso de accidente.

Los años 70 y 80: la seguridad cambió todo

Durante la década de 1970 comenzaron a popularizarse los volantes con centros acolchados, aros más gruesos y diseños deportivos.

Sin embargo, una de las transformaciones más importantes llegó en 1981, cuando Mercedes-Benz incorporó el airbag del conductor en su Clase S W126.

La bolsa de aire obligó a modificar considerablemente el diseño de la parte central del volante, que pasó a alojar un dispositivo fundamental de seguridad.

Con el tiempo, esta tecnología se extendió a vehículos de diferentes segmentos y fabricantes.

Los años 90 y 2000: llegaron los botones

El volante dejó progresivamente de servir únicamente para dirigir el automóvil y accionar la bocina.

En 1998, Mercedes-Benz introdujo un volante multifunción asociado a su sistema COMAND, que permitía controlar diferentes funciones del vehículo.

Durante los años siguientes se generalizaron los botones para manejar el volumen de la radio, atender llamadas telefónicas, activar el control de velocidad crucero y consultar información del tablero.

También aparecieron las levas detrás del volante para realizar cambios de marcha en vehículos con transmisiones compatibles.

Los volantes actuales: verdaderos centros de control

En la actualidad, los volantes pueden incorporar una enorme cantidad de tecnología:

Comandos multimedia.

Sensores táctiles.

Calefacción integrada.

Levas para cambiar de marcha.

Regulación eléctrica.

Controles de asistencia a la conducción.

Sensores que detectan la presencia de las manos.

Incluso su tradicional forma circular comenzó a cambiar. Algunas marcas utilizan volantes achatados en su parte inferior, mientras que otras experimentan con diseños inspirados en los mandos de los aviones y los autos de competición.

En poco más de 130 años, el volante pasó de ser una sencilla estructura de madera y metal a convertirse en un sofisticado centro de control tecnológico, capaz de concentrar numerosas funciones del automóvil sin que el conductor tenga que retirar las manos.