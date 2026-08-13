Los 5 autos más vendidos de la historia argentina: los modelos que marcaron generaciones

La Argentina tuvo numerosos modelos que lograron convertirse en fenómenos comerciales, pero sólo unos pocos consiguieron sostener sus ventas durante décadas. Tomando como referencia los registros históricos de unidades vendidas y patentadas en el país, cinco nombres sobresalen por encima del resto.

Los 5 autos más vendidos de la historia en Argentina

Volkswagen Gol – Más de 830.000 unidades

El primer puesto pertenece al Volkswagen Gol, que durante aproximadamente 30 años se convirtió en una de las imágenes más habituales de las calles argentinas. Desde su llegada al mercado local hasta su despedida se patentaron alrededor de 830.000 unidades, y terminó como líder anual de ventas en 17 oportunidades.

Su éxito estuvo relacionado con una combinación de precio, mecánica sencilla, dimensiones compactas y una enorme variedad de versiones. Desde los primeros Gol hasta el Gol Power y posteriormente el Gol Trend, Volkswagen logró actualizar el producto sin perder su posicionamiento como vehículo popular.

Chevrolet Corsa y Classic – Más de 500.000 unidades

El Chevrolet Corsa, posteriormente denominado Classic en sus últimas versiones, ocupa otro lugar privilegiado. General Motors informó al finalizar su producción que había superado las 500.000 unidades patentadas en Argentina.

Su bajo costo de mantenimiento, motores sencillos y buena disponibilidad de repuestos hicieron que fuera elegido tanto por familias como por taxis y remises. Además, el Classic llegó a liderar el mercado argentino durante varios años consecutivos.

Peugeot 504 – Cerca de 500.000 unidades

El Peugeot 504 fue uno de los automóviles más importantes de la industria argentina del siglo XX. Permaneció en producción local entre 1969 y 1999 y acumuló casi 500.000 unidades comercializadas en el país.

Su gran diferencial estuvo en el confort, la robustez y la enorme variedad de configuraciones. Fue utilizado como vehículo familiar, taxi y herramienta de trabajo, mientras que su mecánica sencilla permitió extender notablemente su vida útil.

Ford Falcon – 489.548 unidades

Otro símbolo absoluto es el Ford Falcon. Entre 1962 y 1991 se produjeron 494.209 ejemplares en Argentina, de los cuales 489.548 fueron vendidos en el mercado local.

Su robustez terminó siendo su principal carta de presentación. Sedán, Rural y otras variantes acompañaron durante casi tres décadas a diferentes generaciones, mientras que su participación en el Turismo Carretera reforzó todavía más su condición de ícono nacional.

Renault 12 – 444.045 unidades

El quinto lugar corresponde al Renault 12, con 444.045 unidades vendidas entre las distintas versiones Berlina y Break. El modelo llegó en 1971 y permaneció en producción hasta 1994, además de alcanzar el primer puesto de ventas del país en nueve oportunidades.

Económico, espacioso y fácil de reparar, el R12 se convirtió en uno de los grandes autos de la clase media argentina. Gol, Corsa, 504, Falcon y Renault 12 pertenecen a épocas diferentes, pero comparten un mismo elemento: consiguieron superar su condición de simples medios de transporte. Se transformaron en autos populares, accesibles y reconocibles para varias generaciones, una combinación que explica por qué todavía ocupan los primeros lugares de la historia del mercado automotor argentino.