Macri admitió que profundizará el ajuste

El presidente, Mauricio Macri, admitió que profundizará aún más el ajuste fiscal. Esto será por pedido del Fondo Monetario Internacional e implicará despidos de trabajadores y achicamiento del Estado.

“Tenemos que lograr un acuerdo para reducir el déficit fiscal”, dijo. A lo que agregó que “el acuerdo que vamos a hacer con el Fondo es de acelerar la reducción del déficit”.

Precisó que "el FMI va a acordar con nosotros un número" como meta de descenso. Sin embargo, dependerá del Gobierno decidir dónde recortará la plantilla laboral y el gasto en general: "Cómo lo reducimos es un tema nuestro. No nos tiene que incomodar".

“Hay que resolver el problema de muchas décadas, que nos ha llevado sistemáticamente a crisis. Ahora hay que acelerar”, comentó el jefe de Estado en conferencia de prensa en la Residencia de Olivos.

Ante esto, opinó: “La autocrítica que me hago es que por mi personalidad siempre he sido muy optimista. He puesto metas muy ambiciosas”.