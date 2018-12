SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El actor Luis Brandoni habló sobre el rumbo económico del gobierno de Mauricio Macri y pronunció un lamentable diagnóstico sobre la forma en que viven las personas más humildes.

Invitado al piso de Intratables, por canal América, el actor minimizó los índices de pobreza: "Cuando el INDEC haga la medición va a tener que reconocer que la calidad de vida de la gente más necesitada ha mejorado notoriamente".

Sobre este punto, Brandoni indicó que no cree que la pobreza sea mayor que la que dejó el gobierno anterior porque "la pobreza no se mide solo por el nivel de ingreso sino por la calidad de vida", al tiempo que destacó que hoy "la gente vive mejor, cuando no se embarra, cuando tiene baños y no letrinas, cuando tiene agua corriente".

Por otro lado, reivindicó el rol del INDEC y cuestionó los datos de la UCA: "No es lo mismo la UCA. Modificaron las fórmulas. El kirchnerismo suspendió durante 10 años el INDEC. Ahora hay un INDEC que le creemos todos".

"No niego el problema económico. Creo que hay otras cosas que me parece que están bien, la ubicación que tenemos en el mundo, creo que tenemos una expectativa. No es más que una expresión de deseo", concluyó.