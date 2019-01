SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La cantante Lali Espósito utilizó su cuenta de Twitter para criticar el rol de los medios de comunicación a raíz de una nota falsa sobre su persona.

"Che me encuentro en revistas 'contando' que me voy a vivir a Miami con mi novio porque mi disquera 'me lo exige'"...Cosa que jamás dije porque jamás hice esas notas porque además no es verdad! Pensé que las info se chequeaba, pero...", compartió la artista en sus redes. Y concluyó: "Chicxs, mínimo chequeen el nombre de mi suegra".

Fueron varios los medios de comunicación que a raíz de declaraciones de la modelo María del Cerro, publicaron la noticia de que Lali se iría a vivir afuera.

