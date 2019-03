La muerte de Natacha Jaitt: Qué declararon los testigos del hecho

Los testigos de la muerte de Natacha Jaitt dieron su versión de lo que pasó durante la madrugada del sábado en el salón de fiestas Xanadú de la localidad de Benavídez.

Al momento de su muerte, Jaitt se encontraba en el salón de fiestas junto con el anfitrión Guillermo Gonzalo Rigoni, sus amigos el empresario Gaspar Esteban Fonolla y el electricista Gustavo Andrés "Voltio" Bartolín, el productor y socio de la mediática, Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte, y la joven Luana Micaela M.

Todos ellos debieron brindar su declaración para esclarecer el contexto de la muerte, las cuales fueron reveladas por el portal Infobae.

Velaztiqui Duarte, la persona que llegó con Jaitt a Xanadú, aseguró que es amigo de la ex modelo "desde hace muchos años", aunque volvieron a verse con frecuencia hace poco. "Nos reencontramos hace unos días, el 31 de enero creo, y ahí surgió la idea de hacer proyectos en común, de hacer eventos juntos", afirmó.

La presencia de ambos en el salón tenía que ver con la búsqueda de un sitio para realizar eventos con mayor convocatoria, debido al concejo de "Marcelo", el dueño de un restaurante con el que trabajaban.

"Yo pasé a buscar a Natacha en mi Fiat Adventure color rojo. Como Natacha vive en Villa Urquiza y llovía mucho, llegamos tarde. Llegamos y allí se encontraba Gonzalo (NdR: el dueño del salón) que me hizo un recorrido por el lugar, donde ya se encontraban dos hombres, uno delgado y pelado y el otro más robusto que tenía pelo oscuro, con quienes cenamos sushi", relató el productor

El hombre de nacionalidad paraguya afirmó que no vio que "se consumieran estupefacientes", sin embargo, indicó que no sabía si los otros presentes lo habían hecho. "Yo desde la cena estuve todo el tiempo afuera y no sé lo que hacían los demás cuando reingresaban al salón. Si yo hubiera visto que ellos estaban consumiendo me hubiera ido porque yo no consumo, fui solo por trabajo", indicó.

Luego de hablar de trabajo, Velaztiqui Duarte señaló que se quería ir, "pero Natacha se fue con Gonzalo". "Supuse que iban a hacer un recorrido del lugar y esa fue la última vez que la vi", agregó.

"Al rato, creo que unos 15 o 20 minutos después, bajó Gonzalo solo y me dijo: 'Tu amiga se quedó dormida, no sé si estaba cansada pero se quedó dormida', lo cual me asombró porque ya nos teníamos que ir, me sorprendió que me dijera eso ya que con Natacha solo habíamos ido a hablar de trabajo y nada más", reveló.

Alrededeor de la 1:30, el socio de Jaitt decidió ir a buscarla luego de que no respondiera su celular: "Cuando subo a buscarla, Gonzalo fue detrás mío. Vi que ella estaba acostada en la cama boca arriba, desnuda, con su ropa (un short de jean, un corset, una remera y unas botitas) en el piso y la cortina de pelo apoyada sobre la mesita de luz".

"La quise despertar y ella no hizo reacción alguna, así que me acerqué, vi que estaba inconsciente, así que la cacheteé, la zamarreé para ver si reaccionaba, pero nada. Gonzalo también intentó lo mismo para hacerla despertar", añadió.

El productor le pidió al dueño del salón que llamara al 911 y él también lo hizo, pero la ambulancia "tardó bastante" y fue la Policía la primera en llegar.

"Cuando subió el policía conmigo me dijo que Natacha no respiraba y que no le sentía el pulso. Los oficiales llamaron a la ambulancia y la doctora constató que ella estaba fallecida. Yo entré en crisis, no lo podía creer, ahora lo cuento y lloro porque me angustia mucho", completó.

Por su parte Rigoni aseguró que no conocía a Jaitt porque no mira televisión y contó "El viernes había invitado a su amigo Fonolla al lugar. Tras un episodio con una prostituta que según su relato abandonó el lugar alrededor de las "19 o 19:30", arribó al salón 'Voltio' Bartolini, quien les convidó cocaína.

Al enterarse de la inminente llegada de Jaitt al lugar, Fonolloa le dijo: "'Con esta o la podés pegar o te hundía' o algo así, porque ella tenía fama de quilombera y falopera".

Entretanto, Bartolini "había ido a comprar cocaína" para los tres en la camioneta del dueño del salón. "Esa cocaína la dejamos cortada en rayitas en la mesada de la cocina de mi salón, serían unas 2 o 3 bolsitas. De esa cocaína consumimos Natacha (yo la vi consumir al menos una vez de ahí), Gaspar, Voltio y yo", aseveró.

Al llegar, Jaitt y Velaztiqui Duarte comentaron su idea de realizar allí una fiesta "muy cool" e intercambiaron ideas sobre cómo producirla."Natacha ya llegó de entrada recontra acelerada, ella ni comió sushi, estaba muy drogada, desde el momento que llegó la noté acelerada, hablando a mil, exaltada, y visiblemente bajo los efectos de la cocaína, lo que puedo notar por mi propia experiencia", indicó.

Rigoni informó también que Jaitt tomó champagne y que si bien no vio más droga durante la noche, también había una pipa para fumar marihuana. Sin embargo, luego aclaró que "Natacha además había llevado su propia cocaína" y "fue dos veces al baño para consumirla".

Luego detalló cómo quedó solo con la mediática: "No me acuerdo quién tomó la iniciativa, pero en un momento dado Natacha y yo nos fuimos solos a recorrer mi salón y terminamos en mi habitación", relató ante los investigadores y pidió "aclarar" que , gesticulando con la nariz como haciendo ademanes de aspirar'".

Según su declaración, al llegar a los baños, Jaitt pidió un encendedor y el hombre fue a buscarlo. Al volver la encontró aspirando cocaína y volvió a bajar, y que Jaitt le pidió más champagne.

"Cuando subí Natacha estaba desnuda tirada en mi cama y haciendo movimientos ondulantes boca abajo como frotándose los genitales de una forma claramente sexual", sostuvo.

Al tiempo que confesó: "Yo me acerqué a ella, me acosté a su lado y, sin mediar palabra, le toqué un poco la vagina, le pedí si me la chupaba un ratito, pero ella no me contestó, se quedó quieta, con la boca abajo con la cara hacia un costado, así que pensé que se había dormido, por lo que me retiré despacito".

Luego le comentó al socio de Natacha que ellas se había quedado dormida y se quedó "con el resto". Más tarde "Gaspar se fue con la amiga de 'Voltio' y no sé si antes o después subió Raúl a ver a Natacha", todo en "menos de 5 minutos después" de que Rigoni bajara.

"No recuerdo si primero él subió el solo y me llamó o fuimos los dos juntos de una, pero sí sé que en un momento subimos los dos y vi a Natacha acostada igual que como la había dejado", relató.

Los hombres la dieron vuelta y notaron que estaba con la piel caliente y transpirada, por lo que Rigoni no temió que estuviera muerta, sólo alcanzó a pensar que "se había desvanecido".

"Raúl se asustó por el estado de su amiga, salí de la habitación y llamé al 911. Cuando reingresé, sí me asusté porque Raúl dijo que ella estaba mal. Le levanté la nuca, le di unos cachetazos para que reaccione y cuando vi que aun así no recobraba la conciencia, le acerqué la cara al aliento, notando que no respiraba", agregó.

Y apuntó: "La miré bien y la vi muerta. Salí nuevamente y llamé al 911, pero no quería creer que estuviera muerta, me re asusté. Bajé para avisarle a los demás, vi a 'Voltio' y le conté la situación. Me fui afuera a esperar la ambulancia".

De acuerdo con su suposición fue allí donde el electricista avisió a Fonolla y a la otra chica y los tres "salieron rápidamente"

Y concluyó: "Mis recuerdos no son claros porque estaba en crisis. Después me trajeron para acá, donde me confirmaron que Natacha había fallecido, y eso es todo lo que pasó", concluyó Rigoni ante los investigadores.