Juan Acosta le declaró su amor a la funcionaria menos pensada

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, subió a sus redes un comentario crítico que hicieron hacia su persona y Juan Acosta no tardó en tirarle rosas para que no se sintiera mal. ¿Se ha formado una pareja?



Un usuario le respondió un tuit a Laura Alonso diciéndole "que fulera sos, Lau" y ella le respondió "Seré fulera aunque incansablemente perseverante" pero Juan Acosta no pudo evitar defenderla y responder él también.

Vía Twitter, el humorista respondió: "Sos muy sexi, me gustas". Hasta ahora no recibió respuesta oficial.