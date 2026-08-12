Zelenski dice que Ucrania ha recuperado 745 km² en una operación de "precisión" este año

​Las fuerzas ucranianas han liberado este año 745 km² de territorio ocupado por Rusia ‌a lo largo de ‌una franja del frente sureste, declaró el miércoles el presidente Volodímir Zelenski, quien elogió una operación que, según él, se desarrolló "exactamente según lo previsto".

El ejército ucraniano ha tratado de ejercer una fuerte presión sobre el esfuerzo bélico de Moscú ​en los últimos ⁠meses, lanzando contraataques en algunas zonas del ‌frente de 1.200 kms y atacando ⁠infraestructuras logísticas y energéticas.

Zelenski señaló que ⁠26 localidades de las regiones de Dnipropetrovsk, Donetsk y Zaporiyia habían vuelto a quedar bajo el ⁠control de Kiev. Estas se encuentran a ​lo largo de un tramo de ‌aproximadamente 60 kms del ‌frente, donde confluyen las fronteras de las ⁠tres regiones.

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"Esta operación ofensiva nuestra se llevó a cabo con precisión, exactamente según lo previsto", declaró en la red social X, atribuyendo el ​mérito ‌a las fuerzas de asalto aéreo de Kiev y a otras unidades.

Según un mapa del campo de batalla elaborado por el grupo ucraniano de fuentes abiertas DeepState, ⁠gran parte de la zona sigue siendo una zona gris que no está totalmente controlada por ninguna de las partes. Algunas zonas aparecen marcadas como aún bajo control ruso.

Un video publicado el miércoles por el Estado Mayor de Ucrania mostró sobre todo ‌imágenes tomadas con drones de sus tropas enarbolando la bandera ucraniana en los asentamientos liberados. Reuters no pudo verificarlo de forma independiente.

Los analistas señalan que los avances rusos en el campo de batalla ‌se han ralentizado este año en gran parte del frente, aunque sus fuerzas siguen acorralando ciudades clave ‌en la ⁠región oriental ucraniana de Donetsk.

Moscú ha exigido a Kiev que ceda el resto ​de la región industrializada de Donetsk, a lo que esta se niega.

Con información de Reuters