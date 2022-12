Lula anunció a más de la mitad de su gabinete

Estarán la hermana de Marielle Franco, la concejala asesinada por milicias; el vicepresidente Alckmin y una mujer será quien ocupe por primera vez la cartera de Salud. Quién es quién en el Gobierno que asumirá el 1 de enero.

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció a 21 de los 37 puestos del Gabinete de ministros y ministras que lo acompañarán en su tercera gestión de gobierno desde el 1 de enero próximo. Entre los nombres más destacados se encuentran el vicepresidente electo, Gerardo Alckmin, al frente de la cartera de Industria y Comercio, y la referenta en derechos humanos y hermana de Marielle Franco, Anielle. Además, por primera vez en 70 años el Ministerio de Salud estará comandado por una mujer: Nisia Trindade. Quién es quién en el Gobierno del gigante sudamericano.

Según informó el diario Folha, los 16 nombres que restan aún están siendo negociados entre el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Social Democrático (PSD), el Movimiento Democrático Brasileño (MDB, de la ex opositora en las elecciones que luego se sumó a la campaña lulista, Simone Tebet); Union, Rede y con el centrão, el grupo de partidos sin posición ideológica clara, que actúa de manera pragmática y resulta clave para las alianzas en los Congresos para los oficialismos.

Ellos podrían obtener lugar en los ministerios de Ciudades, Planificación, Turismo, Minas y Energía e Integración Nacional.

El anuncio se hizo desde el Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), en Brasilia, donde actúa el equipo de transición y donde Lula confesó que Alckmin no fue la primera opción para el Ministerio de Industria, sino que el ex mandatario (2003-2011) buscó antes a grandes empresarios y nombres de la patronal, pero ninguno aceptó la oferta para entrar en el Gobierno. No es la primera vez que el Vicepresidente asume un ministerio en Brasil: en el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), Michel Temer encabezó la Secretaría de Relaciones Institucionales.

"Estamos tratando de hacer un gobierno que represente, en la medida de lo posible, a las fuerzas políticas que participaron con nosotros en la campaña", afirmó el líder del Partido de los Trabajadores y advirtió que deberán considerar la "pluralidad" de la población brasileña al asumir sus funciones.

Quién es quién en el gobierno de Lula

Ministerio de Industria y Comercio: el vicepresidente, Gerardo Alckmin. El histórico oponente de Lula, ex gobernador de San Pablo, se convirtió en el acompañante de fórmula en la carrera al ejecutivo nacional cuando a fines de 2021 pasó de las filas del centroderechistas Partido Social Demócrata Brailseño (PSDB) al Partido Socialista Brasileño (PSB) para sacar a Jair Bolsonaro.

Ministerio de Salud: Nisia Trindade, docente e investigadora desde 1987, se desempeñó hasta ahora como presidenta de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), una de las más importantes y emblemáticas instituciones de investigación, formación y desarrollo tecnológico en salud a nivel mundial y donde también fue la primera mujer en ejercer la presidencia en sus más de 116 años de historia.

Ministerio de Igualdad Racial: Anielle Franco es profesora de inglés y tras el asesinato de su hermana en Río de Janeiro -en plena campaña electoral antes de la victoria de Jair Bolsonaro en 2018- fundó el Instituto Marielle Franco, dedicado sobre todo a trabajos sociales con niños y adolescentes. Marielle, concejala carioca, negra y faveladada, se destacó por su defensa a las mujeres, la población negra, la comunidad LGBTIQ+ y de las personas de pobres de las periferias. Su nombre se transformó en una bandera desde el 14 de marzo de 2018 contra la represión ilegal ejecutada por grupos parapoliciales de Río de Janeiro y ya desde su banca de concejal denunciaba el avance de los grupos de uniformados en el control del delito en las favelas. “Después de reflexionar con mi familia, compañeras y movimientos, acepté el desafío", escribió Franco en Twitter.

Ciencia y Tecnología: Luciana Santos tiene una extensa carrera política desde 1997, fue alcaldesa, diputada federal entre 2010 y 2018. En la actualidad, es vicegobernadora de Pernambuco y la presidenta del Partido Comunista de Brasil (PCdoB). Está entre las tres ministras negras electas y se comprometió a reajustar el valor de las becas de maestrías y doctorados -una demanda de les estudiantes- y el presupuesto para el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.

Ministerio de Educación: Camilo Santana, exgobernador del estado nordestino de Ceará y senador electo. Según Folha, el integrante del PT mantuvo “buenos indicadores de educación básica y amplió la cobertura de escuelas”. Tiene formación en ciencias agrarias y tiene historia dentro del movimiento estudiantil.

Ministerio de Desarrollo Social: Wellington Dias ocupará el cargo que, para varios medios, era pretendido por la senadora Simone Tebet, tercera en las elecciones de octubre, que se sumó a la campaña y comprometió a su partido para el triunfo lulista.

Ministro de Derechos Humanos: Silvio Almeida es abogado, filósofo y profesor universitario negro ex columnista de Folha y señalado como uno de los académicos intelectuales brasileños más destacados de su generación. Reconocido por su lucha antirracista plasmada en su libro Racismo Estructural, publicado en 2019. Además, es el presidente del Instituto Luiz Gama, organización que trabaja en la defensa de los derechos humanos de los sectores populares.

Ministra de las Mujeres: Aparecida “Cida” Gonçalves fue secretaria nacional para el combate a la violencia contra la mujer en los Gobiernos de Lula y Dilma. Es especialista en políticas para las mujeres y trabaja como consultora en el temacon talleres en alcaldías y gobiernos estatales. Coordinó el proceso de articulación y fundación de la Central de los Movimientos Populares en Brasil.

Ministra de Cultura: Margareth Menezes, con ella la secretaría tomará estatus de cartera nacional. Menenzes es un ícono de la música negra local. Es cantora, compositora y actriz y una de las pioneras del axé, el género musical nacido en Salvador de Bahía -de donde proviene- y muy vinculado al carnaval. Lleva más de 30 años de carrera, una veintena de discos y cuatro nominaciones a los Grammy. “Conversamos y acepté la misión, lo recibo como una misión, porque hasta para mí fue una sorpresa”, dijo en sus redes Maga, como se la conoce cariñosamente.

Ministro de Trabajo: Luiz Marinho (PT), deputado federal electo y ocupó el mismo cargo entre 2005 y 2007, en el primer mandato de Lula. También se desempeñó como ministro de Desarrollo social. Su carrera comenzó en el sindicalismo metalúrgico en las afueras de San Pablo, junto con Lula, durante la década de 1980.

Relaciones Institucionales: Alexandre Padilha será el responsable de la coordinación política entre el Gobierno y el Congreso, mismo puesto que ocupó durante la primera presidencia del mandatario petista (2009-2010).

Secretario General de la Presidencia: Márcio Macedo, que se desempeñó como tesorero de la campaña petista. Es biólogo, ex diputado federal.

Contralor General de la Unión: Vinícius Carvalho será el encargado de revisar el presupuesto secreto dispuesto por cien años durante el Gobierno de Jair Bolsonaro.

Ministra de Administración: Esther Dweck. Según la revista Veja, su lugar significa la vuelta de una economista a la cúpula del poder después de seis años. Es profesora adjunta del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Durante 2011 y 2014 fue asesora económica del Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Administración durante el mandato de la expresidenta Dilma Rousseff.

Puertos y Aeropuertos: Márcio França (PSB), ex gobernador y vice gobernador de San Pablo. Tiene carrera académica y política desde la década de 1980.

Ministerio de Economía: Fernando Haddad, exministro de educación de Lula y su alfil político para disputarle la presidencia a Bolsonaro en el tiempo en el que Lula estuvo proscripto por la justicia y preso.

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública: Flávio Dino (PSB)) fue gobernador del estado nordestino de Maranhao durante dos mandatos consecutivos, entre 2015 y 2022. Es abogado, profesor de derecho y fue juez federal durante doce años.

Ministerio de Defensa: José Múcio Monteiro, con su nombramiento la cartera de Defensa regresa a manos de un civil tras cuatro años de mandos militares. Es recordado por haber recomendado al Congreso rechazar las cuentas de la entonces presidenta Rousseff, base para el juicio político que la destituyó.

Relaciones Exteriores: Mauro Vieira fue embajador en Argentina, Estados Unidos, Naciones Unidas y Canciller durante el segundo mandato de Rousseff. Además, es de extrema confianza de Celso Amorim, también ex canciller, ampliamente reconocido en la diplomacia mundial.

Casa Civil: Rui Costa ocupará uno de los ministerios más importantes en relación con la Presidencia. Costa es considerado por su perfil técnico, es economista y sindicalista petroquímico. Ayudó a fundar el PT en Bahía en la década de 1980.

Además, fueron designados como abogado General de la Unión, Jorge Messias. En total, se espera que el próximo Gobierno tenga 37 ministerios, un 60% más que el actual Gobierno de Bolsonaro. El mandatario electo informó que faltan algunos nombramientos, los cuales estarán dirigidos a personas que “se atrevieron a dar la cara y enfrentar el fascismo que se ha estado extendiendo" el país en los últimos años. Entre los que aún no fueron anunciados y generan gran expectativa están los futuros jefes de Medio Ambiente y del novedoso ministerio de Pueblos Originarios.

"Recibimos este gobierno en una situación de penuria, en que las cosas más simples no se hicieron, de manera irresponsable, porque el presidente (Bolsonaro) prefería contar mentiras que gobernar este país", dijo Lula al presentar a sus funcionarios y funcionarias.