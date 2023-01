Detienen a hombre que intentó entrar a la asunción de Lula con un cuchillo y elementos explosivos

El comunicado de la fuerza de seguridad señala que la captura fue a las 9 y que se trata de "un hombre con un artefacto explosivo y un cuchillo que intentaba entrar en la explanada para la investidura" de Lula.

Un hombre que portaba un cuchillo y un artefacto explosivo o fuegos de artificio fue detenido después de intentar ingresar al acto de asunción de Luiz Inácio Lula Da Silva como presidente de Brasil, informó la Policía Militar. El comunicado de la fuerza señala que la captura fue a las 9 y que se trata de "un hombre con un artefacto explosivo y un cuchillo que intentaba entrar en la explanada para la investidura" de Lula.

"El individuo venía de Río de Janeiro para participar en el evento y, durante el registro, se le encontraron un cuchillo y fuegos artificiales", según el texto policial, citado por el portal Diario do Centro do Mundo y la agencia Europa Press. También en las últimas horas la Policía federal usó un dispositivo antidron para derribar un aparato aéreo no tripulado que había invadido la explanada donde se celebrará la ceremonia.

Juró Lula como presidente

El presidente Lula Da Silva brindó su primer discurso tras la jura, con un mensaje en pos de la democracia y con duras críticas hacia el autoritarismo que caracterizó al gobierno de Jair Bolsonaro. "Nuestro mensaje a Brasil es de esperanza y reconstrucción. El gran edificio de derechos, soberanía y desarrollo que esta nación levantó venía siendo demolido sistemáticamente en los últimos años. Voy a volver a levantar ese edificio y vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos a lograrlo", subrayó en su discurso.

A los 77 años, Luiz Inácio Lula da Silva juró a la Presidencia de Brasil en el Congreso y dio comienzo a su mandato, que durará cuatro años. Sin la presencia del ahora expresidente Jair Bolsonaro, el líder del PT asumió en una ceremonia cargada de emotividad. Al comienzo de su discurso, contó una breve historia sobre la lapicera que usó para poner su firma y que había recibido como regalo en el 89, cuando se presentó a su primera elección. "Ahora la encontré y quiero honrar al estado de Pigüé para firmar con esta lapicera", afirmó.

Más de 30 mil personas esperan el momento en que el líder del Partido de los Trabajadores vuelva al Palacio de Planalto por tercera vez en su vida, tras la proscripción que lo alejó de la carrera electoral en 2018. A la ceremonia, que se realiza con un fuerte operativo de seguridad ante los incidentes de violencia protagonizados por bolsonaristas, asisten 17 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente argentino Alberto Fernández.

Con información de Télam