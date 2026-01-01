Venezuela excarcela a otros 88 detenidos tras protestas electorales

El ‍ministerio de Servicio Penitenciario de Venezuela dijo el jueves que fueron excarceladas otras ‍88 personas detenidas ⁠en las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 2024.

La liberación, ocurrida el 1 de enero, sigue al anuncio del gobierno de liberar a 99 personas el 26 de diciembre, lo que elevaría a 187 el total de excarcelados en dos semanas.

En julio de 2024, la ‌autoridad electoral proclamó al presidente ⁠Nicolás Maduro para un nuevo ⁠mandato de seis años, mientras la oposición ha sostenido que la victoria fue de su ‍candidato.

Tras los resultados, en Caracas y otras ciudades del país se registraron ⁠manifestaciones callejeras, y en ‌aquel momento fueron encarceladas unas 2.000 personas. En meses posteriores, la Fiscalía General confirmó la liberación de varios grupos de detenidos.

“Estas acciones se enmarcan en un proceso de ‌revisión ‌integral de causas instruido por el presidente Nicolás Maduro”, señaló el ministerio en un comunicado divulgado en su cuenta de Instagram.

El no gubernamental Comité para la ​Liberación de los Presos Políticos dijo en su cuenta en X que ha verificado la excarcelación de 55 personas, todas menos una, de la prisión de Tocorón, ubicada en una zona central de Venezuela.

El gobierno de Maduro dice que ‍en Venezuela no hay presos políticos, sino "políticos presos" que buscan desestabilizar al país.

Las organizaciones no gubernamentales han señalado que existen al menos unos 900 presos políticos.

Las liberaciones se producen en ​medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sobre la administración de Nicolás ​Maduro. Estados Unidos ha desplegado una enorme presencia militar en el Caribe, ha matado ⁠a docenas de personas en ataques a barcos cerca de la costa venezolana que presuntamente transportaban drogas y ha confiscado dos tanqueros.

(Redacción Reuters. )