Milei recibirá al opositor venezolano Edmundo González en la Casa Rosada este sábado

El presidente Javier Milei recibirá este sábado al opositor venezolano Edmundo González Urrutia. Será en el marco de una gira internacional que lleva adelante el ex candidato a la presidencia de Venezuela en los últimos comicios celebrados en julio de 2023 en los que perdió, según la Cámara Nacional Electoral (CNE), ante el reelecto Nicolás Maduro. Él y su coalición, que reúne a la mayoría de la oposición antichavista, siguen sosteniendo que ellos ganaron en las urnas y reclaman asumir este 10 de enero.

La información fue confirmada por el Comando con Venezuela en el que proclaman el triunfo de González Urrutia el pasado 28 de julio en donde precisaron que será en este país en donde iniciará su gira internacional, anunciada casi al mismo tiempo que el Gobierno de Maduro dijo que ofrece una recompensa de 100 mil USD por datos que lleven a la captura de González Urrutia. "En el marco de esta importante visita, extendemos una cordial invitación a toda la comunidad venezolana residente en Argentina para congregarse en las afueras de la Casa Rosada para acompañar al Presidente Electo durante este encuentro", dice también el comunicado con el lema "¡Que viva Venezuela libre!" y está firmado por la Oficina de Comunicación y Prensa Presidencia Electa de Venezuela.

La maniobra -que rememora a la gesta del opositor autoproclamado "presidente encargado" Juan Guaidó, en 2019- parece ser parte de una serie de pasos para llegar al 10 y reclamarle a Maduro el triunfo de los comicios que fueron fuertemente cuestionados por la oposición y por parte de la comunidad internacional que siguió bien de cerca el paso a paso de aquella jornada, que se llevaron adelante en el marco del Acuerdo de Barbados que oficialismo y oposición se comprometieron a cumplir. La falta de entrega del escrutinio por parte de la CNE tiñó de un manto de dudas el resultado que proclamó a Maduro que llevó a tensar los vínculos con varios países aliados -como México, Brasil y Colombia- y al rompimiento de las relaciones como sucedió con Argentina, entre otros países sudamericanos.

En particular, el fin de las relaciones diplomáticas con Argentina tienen como condimento el enfrentamiento que mantienen Milei y Maduro, sentados en polos ideológicos antagónicos, y también el hecho de que en la embajada argentina en Caracas se asilan ahora cinco opositores cercanos a la antichavista María Corina Machado. En ese contexto, Brasil -más cercano a Maduro que a Milei- asumió la representación de los intereses argentinos en el país sudamericano.

En las últimas semanas, se sumó algo más: la detención del gendarme Nahuel Gallo cuando intentaba cruzar de Colombia a Venezuela a través de la frontera ubicada entre Cúcuta y Táchira, respectivamente. Fue el 8 de diciembre, pero la información de supo unos días después cuando la esposa de Gallo, María Goméz denunció que el hombre sólo estaba yéndola a ver a ella y a su hijo bebé.

La situación se agravó en los últimos días cuando el Gobierno venezolano decidió procesar a Gallo por "acciones terroristas" y "vínculos con grupos de la extrema derecha internacional" para llevar a cabo una serie de acciones "desestabilizadoras" como la planificación de la salida de las cinco personas opositoras de la embajada argentina en Caracas, que están allí por motus propio desde marzo por considerarse perseguidos políticos por ser buscados por la Justicia de su país.

Luego de ello, también fueron incluidos en la causa los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad, Gerardo Werthein y Patricia Bullrich, por ser consideradas "personas interesadas", según anunció el fiscal general venezolano, Tarek William Saab. La Argentina respondió esta tarde con la presentación de una denuncia contra él en la Corte Penal Internacional (CPI) por la "detención arbitraria y desaparición forzada" de Gallo.

La esposa de Gallo dijo que tiene "temor" de que la reunión entre Milei y González Urrutia "influya negativamente"

"Sí, obviamente justamente acabo de leer la noticia. Me da muchísimo temor porque siempre yo desde el primer momento lo que he tratado de decir es que no fue político. Nahuel no venía por un tema del 10 de enero, a desestabilizar Venezuela. Simplemente tenía muchísimas ganas de conocer Venezuela, la que yo le mostraba por videollamada", dijo en entrevista con Radio Con Vos María Alexandra Gómez, esposa de Gallo.

Gómez explicó que su miedo pasa por el hecho de que teme que la historia "se mediatice de la forma incorrecta".