Venezuela y Colombia: apertura total de la frontera y acuerdo comercial

Los mandatarios de ambos países se encontraron en Táchira, en el oeste venezolano, en donde destacaron el buen momento de la relación bilateral y pautaron puntos para continuar el trabajo.

Los mandatarios de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, se encontraron en la frontera en donde ratificaron el buen momento de la relación bilateral con la firma de un acuerdo comercial. En siete puntos, sellaron la apertura total de la frontera -trabajo que comenzó en septiembre del año pasado, luego del cierre unilateral desde el territorio colombiano, en 2015- y se comprometieron a promover una zona económica binacional en esa zona.

"Nuestras relaciones vienen tomando una nueva dinámica, de diálogos políticos, diplomáticos. Una nueva dinámica económica, comercial, la firma de este acuerdo que actualiza todo lo que tiene que ver con los aranceles, los productos, intercambiar las prioridades, hecha las bases hacia una nueva dinámica de expansión del comercio entre Colombia y Venezuela", sostuvo Maduro, que por primera visitó la frontera en calidad de presidente. Él fue el primero en llegar al recién inaugurado puente internacional Atanasio Girardot, que comunica el estado de Táchira (Venezuela) con el departamento de Norte de Santander.

A su turno, el su par colombiano llamó a "quitar las barreras que puede haber" entre ambos países. En esa línea, destacó la puesta en marcha de los distintos puentes, incluso, aquel en el que se llevó a cabo la cita, recientemente inaugurado. "Aún hay mucho por hacer", marcó y dijo que la idea es que esos puentes "se llenen de pueblo y que haya gente".

"No me refiero al gran capital que quiere invertir a un lado y al otro, me refiero a los pequeños capitalitos de gente que vive allá, en esos apartamentos; y allá, y que puedan perfectamente que puedan hacerlo en uno y otro lugar, sin temores. Creo que esa palabra 'democracia' lo que significa es que la gente pueda vivir sin temor, piense lo que piense y haga lo que haga, siempre que sea respetuosa del ser humano. Que esta raya sea no la separación de los seres humanos, sino el puente común que junta a los seres humanos que habitamos aquí y allá, sin barreras, sin distinciones, como hermanos", dijo Petro.

En tanto, Petro también destacó las gestiones destinadas a rehabilitar plenamente el vínculo entre los dos países y puso el acento en la necesidad de garantizar la seguridad en la frontera común. Petro remarcó que "lo que sucedió en el inmediato pasado no se debe repetir, lo que se construyó en estas trochas por donde gentes pasaban de un lado a otro en una sistemática violación de derechos humanos contra mujeres, de abusos sexuales".

"Aquí tiene que haber una legalidad para que se protejan los derechos de las gentes de un lado y del otro de la raya (frontera)", sostuvo el jefe de la Casa de Nariño.

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo firmado, es la creación de una zona económica binacional, propuesta por Maduro, cuya intención es que abarque el departamento colombiano Norte de Santander y el estado venezolano Táchira, dos distritos limítrofes. "El comercio va a crecer, no como cuando estaba la chequera petrolera, y creo que este acuerdo sienta las bases para que demos los pasos en esa dirección", dijo Maduro, en esa línea. La mención de la "chequera petrolera" aludió a la prolongada época, que duró hasta hace aproximadamente una década, en la que Venezuela fue uno de los tres mayores productores y exportadores mundiales de petróleo.

"La Venezuela de hoy es muy distinta a la de 2011, cuando firmamos este acuerdo; teníamos una chequera petrolera para salir a comprar lo que hubiera que comprar en el mundo", sostuvo y agregó que "no importaba producir porque teníamos petrodólares para comprar todo; hoy la situación es distinta porque Venezuela está sometida a un régimen de bloqueo y persecución económica", argumentó.

Maduro subrayó que el acuerdo firmado este jueves posibilitará "una nueva dinámica de expansión del comercio" y reivindicó el impulso dado recientemente a la relación bilateral junto a Petro.

La frontera había sido cerrada unilateralmente en 2015 por Maduro, quien cuatro años después rompió la relación diplomática con Colombia después de que el gobierno de este país -entonces presidido por Iván Duque- no reconociera su actual mandato por considerar que surgió de elecciones irregulares y apoyara al hoy disuelto "gobierno interino" establecido por el parlamento venezolano, entonces con mayoría opositora. Las negociaciones para su apertura comenzaron en mayo pasado, tras el triunfo del Pacto Histórico colombiano y se consolidó su apertura el 21 de septiembre del año pasado.

Con información de Télam