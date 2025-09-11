Federación Venezolana de Fútbol despide a "Bocha" Batista como DT de su selección

FOTO DE ARCHIVO- Copa Mundial - Eliminatorias Sudamericanas - Conferencia de prensa de Venezuela

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció el miércoles que cesó en sus funciones a Fernando "Bocha" Batista como director técnico de la selección nacional absoluta, junto a todo su equipo, tras concluir las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, que dejó al equipo fuera de la competencia.

La FVF dijo que trabaja para la conformación de un nuevo equipo técnico ante un próximo mundial.

"La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo", dijo la FVF en un comunicado.

"Bajo la conducción de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución", agregó.

Con su derrota ante Colombia, en Maturín, y la victoria de Bolivia frente a Brasil, en El Alto, la Vinotinto perdió su oportunidad de ganar la plaza de repechaje, que se jugará en 2026, y participar en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Batista fue nombrado seleccionador de Venezuela tras la salida de José Pekerman.

Con información de Reuters