EE.UU le respondió a Maduro y dijo que no lo considera "legítimo"

La respuesta de Estados Unidos llegó un día después de que Maduro dijera que "está listo" para normalizar relaciones con ese país. A pesar de ello, en 2022 ambos países retomaron diálogos y hubo encuentros de sus respectivas delegaciones.

Un día después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegurara que su país "está listo" para normalizar las relaciones con Estados Unidos, este martes autoridades de la Casa Blanca afirmaron que siguen sin considerar como "legítimo" al heredero de Hugo Chávez. "Nuestro enfoque respecto a Nicolás Maduro no ha cambiado. Él no es el líder legítimo de Venezuela. Reconocemos la Asamblea Nacional de 2015", declaró a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente por considerar fraudulenta su reelección en 2018 y desde entonces apoyó al líder opositor Juan Guaidó, que se proclamó "presidente encargado" en enero de 2019. Sin embargo a principios del 2022 y con la guerra en Ucrania como telón de fondo, ambos países abrieron un diálogo que llegó a su punto máximo cuando Joe Biden envió delegados a Caracas para reunirse con Maduro y negoció, entre otras cosas, intercambios de prisioneros. A pesar de esos movimientos, aún se mantienen vigentes las más de 500 sanciones impuestas contra la nación caribeña.

Maduro: "Estamos listos"

Este lunes se conoció una entrevista que el mandatario del país bolivariano dio a Telesur en la que aseguró: "Venezuela está preparada, totalmente preparada, para dar paso hacia un proceso de normalización de relaciones diplomáticas, consulares, políticas, con este gobierno de Estados Unidos y con los gobiernos que puedan venir". Y agregó: "Estamos preparados para diálogos al más alto nivel, para relaciones de respeto, y ojalá un halo de luz llegara a Estados Unidos, pasaran la página y dejaran esa política extremista a un lado y llegaran a políticas más pragmáticas con respecto a Venezuela".

En tanto, Price dijo que Washington reconoce como "el único vestigio de democracia" en Venezuela a "la Asamblea Nacional (AN, parlamento) de 2015", cuya holgada mayoría opositora declaró prorrogado el mandato vencido en enero de 2021 por considerar que las elecciones para sucederla -ganadas ampliamente por el chavismo- fueron irregulares.

Aquella composición de la AN fue la que en enero de 2019 designó "presidente interino" de la república a su titular, el opositor Juan Guaidó, tras declarar que el mandato iniciado ese mes por Maduro había surgido también de comicios que no fueron libres ni competitivos. La semana pasada, la mayoría de la oposición dispuso la finalización del "gobierno interino" de Guaidó pero proclamó la continuidad de la supuesta vigencia de la AN electa en 2015.

Esa "administración", que llegó a tener el reconocimiento de 60 países, se propuso el "cese" del gobierno de Maduro, el establecimiento de un régimen de transición y la celebración de elecciones libres. Sin éxito en esos objetivos, comenzó a desvanecerse a partir de enero de 2021, cuando venció el mandato de los diputados del período que la había nombrado y asumieron los electos para el quinquenio actual, con amplia mayoría chavista.

Con información de Télam