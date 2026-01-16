Cubanos protestan contra agresión de EEUU a Venezuela frente a embajada en La Habana

Por Dave Sherwood
LA HABANA, 16 ene (Reuters) - Miles de cubanos se reunieron el viernes frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana para protestar contra la agresión a Venezuela, en medio de las tensiones regionales tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas.
La captura de Maduro ocasionó la muerte de 32 militares y oficiales de inteligencia de Cuba que, según La Habana, eran parte del anillo de seguridad del mandatario, en lo que fue el primer enfrentamiento entre soldados estadounidenses y cubanos en décadas.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
En un discurso ante la multitud, el presidente Miguel Díaz-Canel, vistiendo uniforme militar verde olivo, instó a los cubanos a mantenerse unidos ante las presiones más recientes de Washington.
"No, señores imperialistas, no les tenemos absolutamente ningún miedo y no nos gusta (...) que nos amenacen", afirmó. "No van a intimidarnos".
El mandatario estadounidense, Donald Trump, prometió el domingo cortar el acceso a la isla del petróleo y el financiamiento de Venezuela, y advirtió a La Habana que llegue a un acuerdo antes de que sea "demasiado tarde".
Díaz-Canel, por su parte, reaccionó a sus afirmaciones diciendo que Cuba defenderá su patria "hasta la última gota de sangre".
Con información de Reuters