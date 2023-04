Colombia expulsó a Guaidó y ahora se encuentra en EEUU

El líder opositor venezolano ingresó a Colombia un día antes de la mesa de diálogo instalada este martes para reabrir el diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición. Petro informó que entró de manera irregular y, por eso, fue expulsado a Miami.

El exlíder opositor venezolano Juan Guaidó fue expulsado este martes a Miami, luego de haber protagonizado una entrada y salida sorpresivas de Colombia, donde un día antes había anunciado su intención de participar en una cumbre internacional. Su inesperada llegada al país vecino se dio en vísperas de la cumbre organizada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de reiniciar las estancadas negociaciones entre el gobierno de Venezuela y los políticos de la oposición en México.

Según publicó la Agencia Reuters, Guaidó abordó un avión en Bogotá, capital de Colombia, el pasado lunes, pocas horas después de que dijera en Twitter que había cruzado a Colombia a pie. La información oficial da cuenta de que fue invitado a "salir amablemente de Bogotá por el Gobierno" y su partido, Voluntad Popular, se quejó por el trato que le dispensaron en el país vecino.

Tras llegar a Miami, el dirigente venezolano declaró ante los periodistas y se refirió a las supuestas amenazas que había recibido: "Después de 70 horas o más de viaje, todavía estoy muy preocupado por mi familia y mi equipo. Ya han visto algunas consecuencias de una dictadura, torturados, perseguidos y amenazados". Y denunció: "Mis familiares han recibido llamadas directamente con amenazas, hemos visto como la dictadura en otras ocasiones ha respondido. Lamentablemente, hoy la persecución también se sintió en Colombia".

El objetivo de participar en la cumbre que se realizará en Bogotá era hablar por los venezolanos en el exilio, siendo "la voz que Madura le quería quitar", según expresó el propio Guaidó -quien se autoproclamó presidente desde enero del 2019 hasta finales del 2022-. Por otro lado, el fín de la conferencia en la que participarán representantes de 19 países y de la Unión Europea es reiniciar las conversaciones estancadas en México, entre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y los políticos de la oposición.

Su visita a Colombia no fue bien recibida por algunos funcionarios y el canciller del país, Álvaro Leyva, señaló que Guaidó había ingresado al país andino de manera inapropiada. "Migración Colombia llevó a Juan Guaidó, un ciudadano venezolano que llegó irregularmente a Bogotá, al aeropuerto El Dorado con el objetivo de asegurar su salida a los Estados Unidos en una aerolínea comercial", informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a última hora del lunes, agregando que Guaidó había comprado su billete propio.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio detalles sobre lo ocurrido y remarcó, durante la jornada de este martes que el exdiputado "tenía un acuerdo para viajar a Estados Unidos" y aseguró que no fue expulsado por las autoridades migratorias colombianas. A través de su cuenta de sus redes sociales, explicó: "Simplemente entra con su pasaporte y pide asilo. Con mucho gusto se le hubiera ofrecido. No tiene porque entrar ilegalmente al país. Se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país y con el permiso de EE.UU. voló hacia ese país".

Si bien se le ofreció un permiso de tránsito para que pudiera permanecer 15 días en dicho territorio, desde Colombia señalaron que Guaidó habría preferido salir del país con destino a los Estados Unidos. "Se le aplicó el mismo procedimiento que se realiza con cualquier ciudadano extranjero en su misma situación", detalló Migración Colombia al notificar la apertura de un procedimiento administrativo por su entrada irregular.

"Al señor Guaidó no se le expulsó es mejor que la mentira no aparezca en la política. El señor Guaidó tenía un acuerdo para viajar a EEUU. Nosotros lo permitimos por razones humanitarias a pesar de la entrada ilegal en el país", concluyó Petro.

