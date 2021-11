La nueva y peligrosa variante de coronavirus ya llegó a Europa

La nueva variante Omicron de coronavirus llegó a Europa, con un caso de una mujer no vacunada que arribó a Bélgica. La mutación se descubrió en Sudáfrica y preocupa a los expertos.

La nueva variante Omicron de coronavirus llegó a Europa: se confirmó el primer caso de la variante llamada B.1.1.529 en Bélgica. Según informó la empresa de radiodifusión belga RTBF, se trata de una mujer adulta joven que desarrolló síntomas 11 días después de viajar a Egipto vía Turquía. No tenía conexión con Sudáfrica ni con ningún otro país del sur del continente africano. La joven no estaba vacunada, según confirmó Agencia EFE, y presentaba una carga viral elevada en el momento del diagnóstico.

Según los detalles del informe sobre el estado de la mujer afectada, se indicó que desarrolló síntomas parecidos a los de la gripe, pero de una enfermedad grave. No informó ningún contacto de riesgo, excepto en su casa, donde ningún miembro desarrolló síntomas. Sin embargo, está previsto testearlos y se iniciará una investigación en profundidad, debido a la preocupación que genera la propagación de esta nueva variante.

En Bélgica el Gobierno acompañó las restricciones de Francia, Alemania, Italia o incluso los Países Bajos y decidieron prohibir los vuelos desde Sudáfrica. "La Unión Europea ha decidido no aceptar más vuelos desde Sudáfrica, y somos parte de este proceso. No sabemos mucho sobre esta variante. Pero es hora de tomar precauciones. Por eso, como no sabemos, tomamos de inmediato acción ", dijo el ministro de Salud belga, Frank Vandenbroucke, en la conferencia de prensa del comité de consulta.

Qué se sabe de la variante Omicron

El descubrimiento de la variante B.1.1.529, fue anunciado este jueves por científicos y autoridades sanitarias de Sudáfrica, a partir de muestras tomadas a mediados de noviembre. Se caracteriza por presentar múltiples mutaciones (algo más de treinta) que despiertan la preocupación de los especialistas por su posible impacto en la transmisibilidad y por su potencial capacidad de evadir la inmunidad o protección previa.

En total, hasta ahora se han confirmado casos de la B.1.1.529 en Sudáfrica, en Hong Kong (en un viajero procedente de la nación africana) y en la vecina Botsuana, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Sudáfrica. En las últimas horas también se confirmó el primer caso de la variante Omicron en Israel. Ahora, se confirmó el primer caso de esta variante en Bélgica, e incluso en Europa.