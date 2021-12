La OMS alerta que la acumulación de dosis anticovid en los países ricos extenderá la pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy que el acaparamiento de vacunas anticovid por parte de los países ricos, preocupados por la aparición de la variante Ómicron del coronavirus, podría aumentar la brecha en el acceso a las dosis en comparación con los países pobres, complicando los esfuerzos para erradicar la pandemia.

"Hay riesgo de que los suministros mundiales sean redirigidos nuevamente hacia países con altos ingresos que buscan acumular vacunas para proteger a sus poblaciones hasta un punto excesivo", señaló ante la prensa la encargada de inmunización en la OMS, Kate O'Brien, según la agencia de noticias AFP.

“Lo que acabará con la enfermedad es que todas las personas que corren un riesgo especial de contraer la enfermedad se vacunen”, agregó O'Brien.

Las empresas fabricantes de fármacos anticovid Pfizer y Biontech dieron a conocer un estudio en el que afirman que su vacuna es también eficaz contra Ómicron si se administran tres dosis en lugar de las dos recomendadas para otras variantes.

La OMS tomó los datos de este estudio y consideró "que las dosis adicionales pueden proteger mejor contra Ómicron", pero que "aún estamos en un comienzo", dijo O’Brien.

Pese a esto, el organismo sanitario advierte que la estrategia epidemiológica no debe ser solo agregar una dosis de refuerzo en ciertos países sino incentivar la campaña de vacunación en aquellos con menos población inmunizada, una situación que favorece la mutación de las cepas.

"No va a funcionar desde una perspectiva epidemiológica, y no va a funcionar desde una perspectiva de transmisión a menos que tengamos la vacuna en todos los países, porque donde la transmisión continúa, es de donde vendrán las variantes", explicó O’Brien, citada por la agencia de noticias Associated Press.

Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo que está siguiendo de cerca la propagación de la nueva variante y si se requerirán nuevas vacunas para combatirla.

“En esta etapa, no tenemos suficientes datos sobre el impacto de esta variante en la efectividad de las vacunas aprobadas. Pero exploramos continuamente el horizonte para reunir pruebas al respecto”, dijo el responsable de la estrategia de vacunas de la EMA, Marco Cavalieri, durante una conferencia de prensa virtual.

“En cuestión de tres o cuatro meses estaremos en posición de aprobar una vacuna variante para Ómicron”, agregó Cavalieri.

Con información de Télam