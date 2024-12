Un periodista se quebró en vivo al escuchar a un jubilado: el doloroso video.

A raíz de que muchos beneficiarios de PAMI deberán abonar sus medicamentos, luego de que el gobierno de Javier Milei les quitara derechos, muchos jubilados se acercaron a los distintos centros del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados para realizar el trámite correspondiente que justifique la manutención de la medicina gratuita. En ese contexto, un señor se quebró en vivo al no tener ayuda para realizar el procedimiento y conmovió a un movilero, que no pudo continuar con su tarea.

"Le hago una pregunta, ¿Usted tiene alguien que lo ayude a hacer esto?", le consultó el periodista de El Doce cordobés al beneficiario de PAMI. En ese instante, el hombre mayor se puso a llorar y aseguró que no tiene a nadie que pueda acompañarlo en el trámite: "No, y no sé como se hace". Automáticamente, el comunicador se quebró en vivo y no pudo continuar con la transmisión, convirtiéndose en uno de los momentos virales más angustiantes del día.

En los últimos días, por decisión de Javier Milei, el PAMI impuso requisitos a sus afiliados para acceder a la gratuidad de los medicamentos y el costo que puede absorber un jubilado si no cumple las condiciones supera los 100 mil pesos. Además, a contramano del discurso de reducción de la interferencia estatal que milita La Libertad Avanza, el Gobierno de Javier Milei elevó la burocratización de trámites en perjuicio de uno de los sectores más vulnerables y que suelen estar más alejados de la digitalización, lo cual empeora las posibilidades de enrolamiento en el nuevo sistema.

Cuáles son los nuevos requisitos para los medicamentos gratis del PAMI

La obra social más grande de América Latina determinó que buena parte de los afiliados del PAMI deje de recibir los medicamentos gratis. Ahora deberán solicitar el subsidio social para obtener los remedios con un 100% de bonificación. Entre los requisitos se destaca que deberán cobrar menos de 1,5 haberes mínimos, hoy equivalente a 389.398,14 pesos, y no pueden estar afiliados también a una prepaga. Los afiliados que no cumplan con alguno de esos requisitos, pero a quienes el costo de los medicamentos indicados les represente más que un 15% de sus ingresos, podrán solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción.

Sin especificación de plazos de presentación, las solicitudes son digitales, aunque existe la posibilidad de acercarse a sedes de la obra social. Tal vez esa opción no corra para los afiliados de Piñeyro, Quequén, Juan Manuel de Rosas y Santa Lucía, en la Provincia de Buenos Aires; Plaza Huincul, en Neuquén; Puerto General San Martín, en Santa Fe; Dolavon, en Chubut; La Puerta, en Catamarca; Nonogasta, en La Rioja; y San Agustín, en Entre Ríos. Hace una semana, el PAMI cerró las oficinas de atención al público en las ciudades mencionadas.

La canasta básica del sector ya alcanza los $ 912.584, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Defensoría de la Tercera Edad. El estudio reveló que entre los rubros que implican mayores erogaciones están el gasto en Alimentos, que representó el 26% del total de la canasta básica ($236.873), seguido por el de Vivienda con el 22% ($198.000) y el de Medicamentos, con el 16% ($ 145.268).

Según cifras del Centro de Economía Política (CEPA), el costo actual -sin subsidios- de los medicamentos que usualmente consumen los adultos mayores es el siguiente: