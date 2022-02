Plebiscito en Uruguay: el Frente Amplio pide debatir con Lacalle Pou su ley más importante

La Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en el Congreso por el oficialismo, cuenta con casi 500 artículos que reforman alrededor de 60 leyes que, según la oposición, diezman derechos laborales y huelgas.

El flamante titular del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, solicitó debatir con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, o el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC), el eje central del gobierno que será plebiscitado el próximo 27 de marzo y que incluye, según la oposición, reformas punitivistas contra derechos laborales y garantías para la movilización popular.

"Estamos dispuesto a participar de un debate con (Luis) Lacalle o (Álvaro) Delgado porque son los autores de la ley y deberían defenderla si es que esto no violenta ningún artículo constitucional", señaló Pereira en conferencia de prensa, consignada por Subrayado y El País.

La Ley de Urgente Consideración (LUC) es considerada la columna vertebral de la gestión del gobierno de Lacalle Pou y cuenta con casi 500 artículos que reforman cerca de 60 leyes. Según la oposición, ataca el derecho a huelga, favorece la expansión del negocio forestal y consagra más reformas de corte neoliberal.

Pese al férreo rechazo de la oposición, el oficialismo se valió de su mayoría legislativa para aprobarla en el primer semestre del año 2020, en plena pandemia de coronavirus y con caracter de urgencia, lo que, según el Frente Amplio, limitó el debate de este amplio abanico de reformas.

Dentro de las reformas que incluye la LUC figuran leyes de Alquileres, Colonización, Seguridad, Adopciones, Educación (que incluye la modificación de la obligatoriedad), Empresas Públicas, Derecho de huelga, entre otros. Para el Frente Amplio es la avanzada más importante de la derecha desde que perdió el gobierno a manos del ya fallecido presidente Tabaré Vázquez en 2005 y, por eso, busca derogar más de 100 artículos.

Para amplificar su campaña, el referente de la primera fuerza opositora del país vecino adelantó que solicitará la cadena de radio y TV para transmitir su llamado a derogar 135 artículos de la LUC. Para él, la cadena "sigue siendo un mecanismo útil para transmitirle a la sociedad lo que una organización o propuesta cívica pretende".

Peirano no solo reivindicó el uso de la cadena nacional para la oposición, sino que además críticó la postura de Lacalle Pou respecto a esta herramienta: "Debe de haber cambiado de opinión", aseguró el dirigente y recordó que el mandatario calificó al mecanismo de comunicación como "vetusto, que ya no le servía a nadie".



El presidente había indicado el viernes en San Bautista (Canelones) que hasta ese momento no habían solicitado la cadena desde la Comisión por el Sí. Además, indicó que ahora se resolvió ofrecer este mecanismo porque "hay dos posiciones" y consideró "bueno para la participación cívica que los uruguayos tengan información de los que quieren votar Si o No para con esos argumentos tomar una decisión final".

Con información de Télam