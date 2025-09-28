Balearon la casa de la Fiscal de Corte de Uruguay

Dos desconocidos ingresaron este domingo al domicilio de la fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero, y efectuaron varios disparos. Según informó la prensa local, el ataque no dejó heridos. La vicepresidenta del país, Carolina Cosse, anunció que ya se comunicó con Ferrero y que el presidente Yamandú Orsi está "siguiendo de primera mano" el trabajo de la policía.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, agregaron los medios uruguayos. El diario El País señaló, citando al jefe de la Policía de Montevideo, Pablo Lotito, que las autoridades investigan el ataque como un posible "atentado".

La noticia generó de inmediato repercusiones en el ámbito político y varios dirigentes uruguayos se expresaron en sus redes. El senador del oficialista Frente Amplio Daniel Caggiani apuntó en su cuenta de X: "Todo el respaldo político e institucional a las autoridades nacionales para la investigación y resolución y toda nuestra solidaridad con la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Sobre estos solo corresponde una mirada común y nacional del sistema político".

En tanto, senador opositor Javier García, del Partido Nacional, opinó que el hecho tiene una "gravedad institucional incalculable". Álvaro Delgado, presidente de esa fuerza política, tuiteó: "El atentado contra la Fiscal de Corte es un ataque directo a la institucionalidad democrática del país. El Estado debe dar una respuesta inmediata y firme, los responsables deben ser identificados y castigados. Nuestra solidaridad con la Dra. Ferrero y su familia. Me comuniqué con el presidente Orsi y el ministro Negro para trasladarle la preocupación que como Partido Nacional tenemos por la gravedad institucional que este atentado implica. En este tema, todos los partidos tenemos que estar juntos en la defensa de la institucionalidad del país".

Qué dijo Lacalle Pou sobre el ataque

Luego de conocida la noticia, el ex presidente Luis Lacalle Pou indicó en su cuenta de la red social X que se comunicó con el actual jefe de Estado, Yamandú Orsi, para hablar del tema. "Me comuniqué con el presidente Yamandú Orsi a raíz del atentado contra Mónica Ferrero. En este tema no puede haber diferencias, ni dos opiniones. Del lado de la institucionalidad, del lado del orden, del lado de la protección. Mi solidaridad con Mónica Ferrero y su familia", puntualizó Lacalle Pou este domingo.