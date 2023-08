Ucrania dijo que no cederá territorios a cambio de ingresar en la OTAN

Ucrania no cederá a Rusia parte de sus territorios a cambio de la posibilidad de entrar en la OTAN, afirmó hoy el asesor de la Presidencia, Miijaíl Podoliak, y subrayó que sería "ridículo" aceptar esa idea.

Stian Jenssen, jefe del gabinete del secretario general de la OTAN, deslizó más temprano que Ucrania podría unirse al bloque a cambio de la entrega de una parte de su territorio a Rusia, según el diario noruego Verdens Gang.

También comentó que ya se estaba debatiendo el posible estatus de Ucrania después de que termine la guerra iniciada en febrero de 2022 y que, además, ya se habló de la posible entrega de territorios a Rusia.

"¿Cambiar el territorio por el paraguas de la OTAN? Es ridículo. Es decir, elegir deliberadamente la derrota de la democracia, alentar a un criminal global, preservar el régimen ruso, destruir el derecho internacional y extender la guerra a otras generaciones", escribió Podoliak en Twitter.

Agregó que "si el presidente ruso, Vladímir Putin, no sufre una derrota aplastante, el régimen político en Rusia no cambia y los criminales de guerra no se castigan, la guerra definitivamente regresará, con el apetito ruso por más", según las agencias de noticias ANSA y Sputnik.

Rusia continúa con la invasión a Ucrania cuyos objetivos, según Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y neutralizar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

A fines de septiembre de 2022, el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, presentó una solicitud de ingreso de su país a la OTAN de forma acelerada.

La alianza atlántica declaró durante su cumbre en Vilna que estará en condiciones de extender una invitación a Ucrania para unirse cuando los aliados estén de acuerdo y las condiciones lo permitan, sin poner fecha alguna.

Con información de Télam