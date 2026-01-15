Exxon adjudica un contrato de análisis sísmico en aguas profundas de Trinidad y Tobago

Imagen de archivo. Ilustración del logotipo y el gráfico de acciones de Exxon Mobil.

Exxon Mobil ha adjudicado un contrato a Shearwater Geoservices para la ‍adquisición de imágenes ⁠sísmicas 3D en su gran bloque de aguas profundas frente a las costas de Trinidad y Tobago, según informó Shearwater el jueves.

El bloque de aguas profundas de Exxon frente a Trinidad está situado al norte del bloque Stabroek, en Guyana, el yacimiento ‌petrolífero de más rápido crecimiento ⁠del mundo.

La prospección en ⁠aguas profundas abarcará unos 6.000 kilómetros cuadrados y está previsto que comience en el primer ‍trimestre de 2026. Se espera que dure cinco meses en ⁠profundidades de entre 2.000 ‌y 3.000 metros.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Exxon firmó un contrato de producción compartida con el gobierno de Trinidad en agosto del año pasado para una gran zona de aguas profundas ‌que ‌se amalgamó de siete bloques a uno.

En el momento de la firma, el vicepresidente de Exploración Global de Exxon, John Ardill, declaró que la ​empresa quería utilizar sus conocimientos sobre la geología del Caribe para intentar repetir su éxito en las aguas vecinas de Guyana.

También prometió que Exxon avanzaría más rápidamente en Trinidad que en Guyana, debido a la cantidad ‍de equipos que ya se encuentran al otro lado de la frontera en Guyana y a la infraestructura energética existente en Trinidad.

Exxon no respondió inmediatamente a una solicitud ​de comentarios.

Un consorcio dirigido por Exxon ha confirmado la existencia de más de 11.000 millones ​de barriles de petróleo y gas recuperables bajo las aguas de Guyana.

(Reportaje de ⁠Curtis Williams en Houston; Edición de Nathan Crooks y Nia Williams. Editado en español por Natalia Ramos y Raúl Cortés Fernández)