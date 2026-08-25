A última hora del lunes 24 de agosto, el sudoeste de Francia se vio atravesado por un importante tornado que afectó, principalmente, al departamento de Aude. Según información de diversas agencias, como Reuters y EuropaPress, el brutal fenómeno dañó más de 300 viviendas y dejó decenas de heridos. En el último informe de las autoridades, pasadas las 22, más de 40 personas resultaron heridas y 15 de ellas han tenido que ser hospitalizadas.

"Un ⁠tornado de una intensidad poco habitual azotó el departamento de Aude a última hora ​de ‌la tarde de ayer y causó graves daños en la localidad de Pomas", dijo en la red social X ⁠el ministro del Interior, Laurent Núñez. "Quiero expresar todo mi apoyo a los habitantes que se enfrentan a esta prueba. Saludo la movilización inmediata, bajo la autoridad del prefecto, de los bomberos, de las fuerzas de seguridad interior, de los voluntarios de las asociaciones acreditadas de protección civil, de los servicios del Estado y de los elegidos locales, plenamente comprometidos para brindar auxilio a los damnificados y asegurar las zonas afectadas", añadió.

El tornado se produjo cuando la intensa ola ‌de calor del verano dio paso esta semana a tormentas eléctricas en ‌numerosas ⁠zonas del sur del territorio francés. En imágenes virales puede observarse como se arremolinó sobre la localidad de Verzeille en Aude y que diversas viviendas situadas en su trayectoria, aparecían con las ventanas completamente destrozadas.

En este contexto, al menos dos personas se encuentran desaparecidas en Pomas, región de Languedoc-Rosellón, en el sur de dicho país. La búsqueda se centra entre los escombros de una vivienda, según fuentes de la investigación citadas por la televisión francesa BFMTV.

Además hay 26 personas lesionadas de diversa consideración, aunque estables. También se ha infomrado de que hay un centenar de viviendas afectadas, por lo que se han habilitado refugios para alojar a los afectados.

Un gran tornado azota Verzeille

Un total de cuatro departamentos están en alerta naranja por tormentas eléctricas: Bocas del Ródano, Córcega del Sur, Alta Córcega y Var. Asimismo, las autoridades informaron se batieron récords de velocidad del viento en el sureste. La estación de Pézenas-Tourbes, en el departamento de Hérault, registró una ráfaga de 121 km/h, tres más que el récord anterior, establecido en agosto de 1999 con una ráfaga de 118,8 km/h.

Mientras en Vaucluse se registró una ráfaga de viento de 146,5 km/h. También hay récords mensuales en Béziers-Cap d'Agde, en el Aude, y en Salon-de-Provence (Bocas del Ródano).

Francia registró 1.243 muertes durante las olas de calor

El país del Viejo Continente registró 1.243 muertes en exceso entre el ‌3 y el ‌22 de julio cuando se vio afectado por unas temperaturas excepcionalmente altas, según informó el miércoles el Ministerio de Sanidad de Francia. La ​cifra incluye ⁠todas las muertes, independientemente de ‌su causa, y se ⁠trata de una ⁠estimación basada en los certificados de defunción expedidos durante ese periodo.

Según las autoridades, las personas de 75 años ​o más representaron ‌unas tres cuartas partes ‌de la mortalidad excesiva. Por su parte indicaron que el mes de julio fue el más caluroso registrado hasta la fecha y uno de los más secos.