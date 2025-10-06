Tribunal sueco absuelve parcialmente a activista de extrema derecha que quemó ejemplares del Corán

FOTO DE ARCHIVO-El político de extrema derecha Rasmus Paludan se sienta fuera de la zona de prohibición mientras la policía le ordena no participar en el festival Folkemodet de Allinge

6 oct (Reuters) -Un tribunal de apelación sueco absolvió el lunes parcialmente a un activista de extrema derecha condenado en 2022 por delitos de odio contra musulmanes por unas declaraciones que hizo mientras quemaba el Corán, y suspendió su condena de cuatro meses de prisión.

El Tribunal de Apelación de Skane y Blekinge absolvió a Rasmus Paludan de uno de los dos cargos, dictaminando que había criticado al Islam como idea, y no a sus seguidores. Suspendió su condena y le impuso 50 multas diarias de 50 coronas (5,31 dólares).

Dinamarca y Suecia vivían en ese momento una serie de protestas públicas en las que activistas antiislámicos solitarios quemaron o dañaron ejemplares del Corán, lo que provocó indignación en el mundo musulmán y exigencias de que los gobiernos nórdicos prohibieran tales actos.

Ciudadano tanto de Dinamarca como de Suecia, Paludan ha prendido fuego varias veces al libro sagrado del Islam en público, en ocasiones también cubriéndolo con tocino.

Aunque la quema de textos religiosos está permitida por la legislación sueca sobre libertad de expresión, la agitación contra un grupo étnico o nacional, como insultar y ofender a los musulmanes, puede constituir una violación de la ley.

Según el tribunal de apelación, las declaraciones de Paludan de abril de 2022 podían interpretarse como declaraciones de crítica a la religión, lo que, en su opinión, no es punible como incitación contra un grupo étnico.

"A la luz del hecho de que el político criticó el Islam como idea durante otras partes de la reunión, no es obvio... que las declaraciones en cuestión deban interpretarse de tal manera que el mensaje fuera criticar a los musulmanes como grupo", dijo el tribunal.

El tribunal confirmó su condena por el segundo cargo, de incitación contra un grupo étnico el 6 de septiembre de 2022, al considerar que Paludan había insultado a una persona.

Con información de Reuters