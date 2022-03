Zelenski ordenó el regreso de los militares ucranianos en misiones de paz

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dispuso hoy el regreso de todos los militares desplegados en fuerzas de mantenimiento de la paz en el mundo, con el fin de defender al país ante la invasión de Rusia, informó la prensa local.

“Todos los soldados y sus equipos deben regresar a Ucrania para contribuir al esfuerzo de guerra”, dice un decreto firmado por el mandatario, informó el diario The Kiev Independent en Twitter.

Por otra parte, Zelenski reiteró que no tenía “miedo de nadie” y que permanecía en Kiev, donde se quedará “todo el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra”.

“Estoy en Kiev, en la calle Bankova (donde queda la sede del gobierno), no me escondo y no tengo miedo de nadie”, dijo.

“Estaré aquí durante todo el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra”, agregó, en un video divulgado esta noche en sus redes sociales, según la agencia de noticias Europa Press.

El mandatario prometió “no renunciar a las negociaciones” con Rusia, pese a los aparentemente escasos avances de la tercera ronda de diálogo, celebrada hoy.

“Seguiremos hablando e insistiremos en las negociaciones hasta que encontremos la manera de decirle a nuestro pueblo que así es como vamos a conseguir la paz”, remarcó.

“Hoy hemos celebrado ya una tercera ronda de negociaciones en Bielorrusia; nos gustaría decir tercera y última, pero somos realistas”, indicó.

En materia de negociaciones, Turquía anunció hoy que este jueves acogerá la primera reunión entre los cancilleres ucraniano Dmitri Kuleba y ruso Serguei Lavrov desde que comenzara la invasión rusa, el 24 de febrero.

Hasta ahora, las tres rondas de conversaciones celebradas en Bielorrusia estuvieron a cargo de funcionarios de menor jerarquía.

Con información de Télam