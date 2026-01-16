Líbano detiene a un sirio que ayudó a canalizar fondos a combatientes pro-Assad, según fuentes

FOTO ARCHIVO ilustrativa-Vista general de Qamishli en Siria

Líbano ‍detuvo a un ciudadano sirio que ayudaba a altos cargos asociados al derrocado presidente Bashar al-Assad a financiar ‍combatientes como parte de ⁠un complot para desestabilizar el nuevo orden gobernante en Siria, dijeron el viernes a Reuters cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

Ahmad Dunya fue detenido a principios de esta semana, según dos fuentes de seguridad libanesas y dos de sus antiguos socios. Las fuentes de seguridad libanesas no dijeron qué cargos se le imputaban ni si iba a ser extraditado a Siria.

Reuters no ‌pudo ponerse inmediatamente en contacto con Dunya ⁠ni con su abogado para obtener ⁠sus comentarios.

Su detención se produjo casi un mes después de que altos funcionarios de seguridad sirios pidieran a Líbano que localizara ‍y entregara a más de 200 oficiales que huyeron después de que Assad fuera derrocado por ⁠las fuerzas rebeldes en diciembre ‌de 2024 tras 14 años de guerra civil.

Esa petición se produjo tras una investigación de Reuters en la que se detallaban tramas rivales llevadas a cabo por antiguos socios de Assad para financiar posibles grupos militantes alauitas en ‌Líbano y ‌a lo largo de la costa siria a través de intermediarios financieros.

Dunya era uno de esos intermediarios y canalizaba dinero de Rami Makhlouf, el primo multimillonario de Assad que ahora vive junto con el exdictador ​sirio en el exilio en Moscú, a posibles combatientes en Líbano y Siria, según descubrió Reuters.

Un antiguo socio de Dunya y una figura siria cercana a Makhlouf confirmaron que Dunya era un conducto financiero clave para sus fondos y que fue detenido en Líbano. Las dos fuentes dijeron que manejaba amplios registros financieros, ‍incluidas tablas de nóminas y recibos.

Según las dos fuentes sirias, en los últimos meses Dunya había estado sustrayendo fondos de las transferencias de Makhlouf.

La investigación de Reuters descubrió que Makhlouf había gastado al menos 6 millones de dólares en salarios y ​equipamiento para posibles combatientes. Algunos de los registros financieros descubiertos afirmaban que gastó 976.705 dólares en mayo, y que un grupo de ​5.000 combatientes recibió 150.000 dólares en agosto.

Una fuente de seguridad libanesa dijo que probablemente había docenas de otros gestores ⁠financieros como Dunya operando todavía en Líbano en nombre de los antiguos socios de Assad.

Con información de Reuters